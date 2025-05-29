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Сенатор американского штата Монтана находится с визитом в Азербайджане

First News Media12:13 - Сегодня
Сенатор американского штата Монтана находится с визитом в Азербайджане

Сенатор США от штата Монтана Стив Дэйнс находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на публикацию на странице посольства США в социальных сетях.

Ожидается, что в рамках визита сенатор Дэйнс проведет переговоры в Азербайджане.

«Во время пребывания в Баку сенатор Дэйнс встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. В ходе встреч планируется обсудить вопросы укрепления экономического сотрудничества между США и Азербайджаном, а также содействие миру и безопасности в регионе", - говорится в сообщении дипмиссии.

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