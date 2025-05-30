Джейхун Байрамов обсудил с представителями Госдепа США мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 мая принял делегацию, возглавляемую заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном, текущая ситуация в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы отмечалась важность развития двусторонних отношений в ряде сфер, в том числе, сотрудничества в области энергобезопасности. Были рассмотрены перспективы энергопроектов в регионе, планы по альтернативной энергетике, перспективы транспортных и коммуникационных связей, совместная деятельность с регионом Центральной Азии.

Джейхун Байрамов проинформировал американскую сторону о ситуации в регионе в послеконфликтный период, нынешнем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, и существующих препятствиях.

Также был проведен обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.