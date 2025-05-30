Милли Меджлис утвердил соглашение о взаимном освобождении от виз между Азербайджаном и Китаем

Граждане Азербайджана и Китая, имеющие общегражданские паспорта, взаимно освобождаются от визы.

В связи с этим законопроект об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта» был включен в повестку заседания парламента, состоявшегося 30 мая.

Законопроект был вынесен на голосование и утвержден.

Источник: АЗЕРТАДЖ