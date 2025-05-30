Азербайджан избран в Исполнительный совет UN-Habitat

Азербайджан впервые избран в Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Решение об этом принято в рамках очередной сессии Ассамблеи UN-Habitat, которая состоялась сегодня в столице Кении Найроби.

Исполнительный совет UN-Habitat является основным межсессионным директивным органом Программы. В Совете представлены 36 стран. Членство Азербайджана в этой авторитетной структуре ООН будет охватывать 2025-2029 годы.

«Сотрудничество между специализированной в области устойчивой урбанизации и населенных пунктов UN-Habitat и Азербайджаном динамично развивается в последние годы. Ярким примером этого стало проведение в 2023 году Всемирного дня населенных пунктов UN-Habitat (WHD23) в Азербайджане. Кроме того, с 17 по 22 мая 2026 года Азербайджан примет у себя 13-ю сессию Всемирного форума по урбанизации ООН (WUF13), имеющего глобальное значение», - говорится в сообщении МИД.