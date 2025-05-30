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Представители госдепа США находятся с визитом в Азербайджане

First News Media10:42 - Сегодня
Представители госдепа США находятся с визитом в Азербайджане

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хак прибыл в Азербайджан.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на публикацию на странице посольства США в социальных сетях.

«Сегодня временный поверенный в делах Уго Гевара принял в здании посольства заместителя помощника госсекретаря США Джошуа Хака и старшего советника Госдепартамента по Европе Уайт Тоулке [Wyatt Toehlke]. Они находятся в Баку для продолжения двусторонних дискуссий с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, направленных на продвижение двусторонних отношений, экономическое процветание и региональную безопасность», - говорится в сообщении дипмиссии.

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