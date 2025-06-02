В Ханкенди, Ходжалы и Агдере сносят незаконные строения периода оккупации

В рамках масштабных строительных и восстановительных работ, проводимых в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на территории осуществляется снос незаконных строений времен оккупации.

Об этом заявил специальный представитель президента АР в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на Карабахском форуме образования и партнерства в Ханкенди.

По его словам, в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах армянами было построено значительное количество самовольных строений: «Эти хаотично построенные сооружения нанесли значительный ущерб архитектурному стилю городов и районов. Большинство этих построек, не относящихся к архитектурному стилю Азербайджана, были очень низкого качества. По этой причине они сносятся».

Источник: АПА