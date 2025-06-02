Завершены съемки фильма о Хокуме Алиевой – ФОТО

Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Зия Шихлинский завершил съёмки документального фильма о Национальном герое Хокуме Алиевой.

Съёмки документального фильма под названием «Hökümə - kədərim mənim» уже завершены, и в настоящее время фильм находится на этапе монтажа, сообщает 1news.az со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана

Премьера ленты запланирована на август - накануне дня рождения Национального героя.

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