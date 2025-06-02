Ильхам Алиев: Развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергетики является основным направлением устойчивой энергетической стратегии

Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергоснабжения и устойчивое развитие в сфере зеленой энергетики остаются сегодня одними из главных приоритетов нашей страны.

Проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке. Это подтверждают как масштабность мероприятия, так и его международный охват. «Бакинская энергетическая неделя», в которой принимают участие компании из восьмидесяти стран мира, является показателем значимого места, которое Азербайджан занимает в международном энергетическом сотрудничестве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам «Бакинской энергетической недели».

Глава государства отметил, что развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергетики является основным направлением устойчивой энергетической стратегии. Успешные стратегические подходы создают новые возможности для устойчивого развития Азербайджана в энергетическом секторе. Реализуемые инициативы также отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши амбиции стать лидером в энергетической сфере.

«Уверен, что Бакинская энергетическая неделя, оставаясь приверженной своим богатым традициям и принципу открытости инновациям, внесет весомый вклад в углубление международного диалога, налаживание нового партнерства и развитие взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Президент.