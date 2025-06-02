​​​​​​​Baku Energy Week: 30 лет стратегического лидерства Азербайджана в глобальной энергобезопасности

Баку в тридцатый раз подряд становится эпицентром внимания мировой энергетической элиты, выступая в роли важнейшей площадки для демонстрации передовых технологических достижений, обмена инновационными идеями и профессиональным опытом, а также заключения стратегических соглашений в сфере, значимость которой стремительно возрастает на фоне глобальных перемен.

С этой призмы Бакинская энергетическая неделя - Baku Energy Week не только отражает впечатляющие достижения Азербайджана в энергосекторе, но и служит уникальным ориентиром для формирования векторов будущего развития, устойчивости и международного сотрудничества в условиях меняющегося энергетического ландшафта.

«Это значимое событие играет роль важной платформы для представления наших достижений в энергетической сфере и обсуждения будущих приоритетов. Мы участвуем уже в 30-м по счету, юбилейном мероприятии, что еще раз подтверждает его успешную историю и значение», - цитата из обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам Бакинской энергетической недели как нельзя лучше отражает ее суть и масштаб как международного форума, объединившего за три десятилетия лидеров отрасли, политиков, инвесторов и экспертов со всего мира.

Традиционное участие и выступление главы государства, в котором он очерчивает ключевые направления развития национальной энергетической отрасли и делится стратегическим видением будущего мировой энергетики, придают Baku Energy Week особую политико-экономическую значимость. Это подчеркивает ее статус не только как ключевой отраслевой платформы, но и как важного международного события, отражающего растущую роль Азербайджана в мировой геополитике и его влияние на глобальную энергетическую безопасность.

Президент Ильхам Алиев сегодня, 2 июня принял участие в официальной церемонии открытия 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas), 13-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» (Caspian Power) и 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum), проходящих в Бакинском Экспоцентре в рамках Бакинской энергетической недели.

Беря начало от первой специализированной международной выставки независимого Азербайджана – Caspian Oil & Gas, основа которой была заложена по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, Baku Energy Week сформировалась как ее логическое продолжение и в течение этих лет стала одним из наиболее влиятельных энергетических событий в мире.

«Способствуя развитию энергетической дипломатии, установлению стратегических партнерских отношений и укреплению позиций нашей страны на глобальной энергетической карте, оно вошло в историю как наш первый национальный выставочный бренд. За минувшие годы эта инициатива расширилась в соответствии с глобальными тенденциями в энергетической сфере и приобрела формат «Бакинской энергетической недели», - подчеркивает азербайджанский лидер. - «Бакинская энергетическая неделя», на которой обсуждается широкий спектр вопросов – от традиционных источников энергии до возобновляемой энергии, – уже признана авторитетным форумом, где формируются новые подходы и международный энергетический диалог».

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия отметил, что в 1994 году, сразу после проведения первой нефтегазовой выставки, Азербайджан подписал контракт с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван «Контрактом века» и фактически изменил всю геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе: «Это стало возможным благодаря дальновидности президента Гейдара Алиева, который четко понимал, что без широкого международного сотрудничества, особенно в области энергетики, которая в то время была, пожалуй, единственной привлекательной частью нашей экономики, Азербайджан не сможет не только преодолеть трудности, но и стать по-настоящему независимой страной».

«Потому что сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что путь к независимости фактически начался именно с этого исторического момента. В то время иностранные инвесторы по объективным причинам считали Азербайджан очень рискованной страной. Страна только что пережила гражданскую войну, экономическая ситуация была близка к коллапсу, инфляция составляла 1000 процентов, повсеместная нищета и оккупация наших территорий Арменией, приведшая к этнической чистке сотен тысяч азербайджанцев, создавали, как вы можете себе представить, очень мрачную картину нашего будущего. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что наша энергетическая политика была движущей силой нашего экономического и политического успеха», - сказал глава государства.

Став престижной международной площадкой, форум превратился в действенный механизм энергетической дипломатии, способствуя формированию стратегических альянсов и укреплению роли Азербайджана как одного из ключевых игроков на энергетической карте мира. Именно благодаря таким платформам страна смогла громко заявить о себе на глобальном уровне и выстроить долгосрочные, обеспечившие устойчивое развитие, отношения.

И если раньше Азербайджан в своем развитии опирался во многом на энергетический сектор, то благодаря последовательной политике диверсификации и масштабным экономическим реформам к сегодняшнему дню он вышел на качественно новый уровень. К настоящему времени доля нефти, долгое время доминировавшей в структуре экономики, сократилась до 30%, что свидетельствует о формировании более сбалансированной и устойчивой модели роста. Азербайджан, который еще сравнительно недавно воспринимался преимущественно как экспортер нефти, сегодня уверенно заявляет о себе как важный участник глобального газового рынка. Благодаря масштабным инфраструктурным проектам и продуманной стратегии, страна стала ключевым звеном в формирующейся архитектуре энергетической безопасности Европы и региона в целом.

«Сегодня Азербайджан - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой. Доля нефти и газа в нашем ВВП составляет чуть более 30 процентов. Азербайджан проводит масштабные экономические реформы, и наша экономика самодостаточна. Наш внешний долг составляет менее 7 процентов ВВП, а наши финансовые резервы превышают наш внешний долг в 14 раз. Нам удалось сократить бедность за счет справедливого распределения национального богатства. Сегодня уровень бедности составляет около 5 процентов.

Мы вложили большие средства в человеческий капитал, в образование, и уровень грамотности близок к 100 процентов. Мы создали новую среду в регионе.

Не имея выхода к открытым морям, Азербайджан с его огромными инвестициями в транспортную инфраструктуру сегодня считается одним из важных транспортных узлов Евразии. Также наши энергетические проекты полностью изменили энергетическую карту Евразии.

Вместе с нашими партнерами мы построили стратегические трубопроводы, соединяющие Каспийское море с Черным и Средиземным морями. И, конечно же, венцом наших трубопроводов является Южный газовый коридор, протяженностью 3500 километров и простирающийся от азербайджанских шельфовых месторождений до Италии.

Таким образом, инвестиции в энергетическую безопасность многих других стран, конечно же, повышают геополитическую значимость Азербайджана. Мы все четко понимаем, что энергия, нефть и газ будут и впредь играть важную роль в энергетической безопасности многих стран», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Надо отметить, что Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов современности, сыграл ключевую роль в укреплении позиций Азербайджана как надежного и стратегически важного поставщика природного газа на рынки Европы. Этот мегапроект не только открыл стране выход на новую географию поставок, но и значительно усилил энергетическую безопасность всего региона, обеспечив стабильный и диверсифицированный доступ к энергоресурсам для миллионов потребителей.

На фоне глобальной трансформации энергетических рынков и растущего спроса на устойчивые источники энергоснабжения геополитическое значение Азербайджана стремительно возрастает. Страна играет все более важную роль в обеспечении региональной и мировой энергетической безопасности, особенно в условиях актуализации вопросов диверсификации поставок и снижения зависимости Европы от традиционных поставщиков. Сегодня Азербайджан, выступая как стратегический партнер, способный гарантировать стабильность и надежность поставок, экспортирует природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза.

«И это еще не конец. Мы все еще находимся в процессе переговоров и инвестиций с некоторыми странами с целью расширения нашей географии поставок. Таким образом, с точки зрения географического охвата трубопроводным газом, считаю, что Азербайджан сейчас является одной из ведущих стран в мировом масштабе.

Все это является положительной динамикой, и мы видим позитивное влияние нашего энергетического развития не только на потенциал самого Азербайджана, но и на соседние страны.

И так, когда энергетические ресурсы управляются должным образом, когда сотрудничество между инвесторами, принимающей страной, транзитерами, фактически таково, каким является здесь, тогда вы достигаете успеха. Это беспроигрышная ситуация, и мы всегда очень внимательно смотрели на баланс интересов между производителями, транзитерами и потребителями. Я думаю, что это очень важный фактор для будущего энергетического сотрудничества», - подчеркивает глава Азербайджанского государства.

Ключевым фактором такого успеха стало развитие современной трубопроводной инфраструктуры, позволившей стране расширить географию экспорта и интегрироваться в глобальную энергосистему. Южный газовый коридор стал центральным элементом этой стратегии, превратив Азербайджан в важнейшее энергетическое звено, соединяющее Каспийский регион с Европой.

Это подтверждают цифры: так, в 2024 году экспорт азербайджанского газа достиг 25 млрд кубометров, а к 2030 году объемы поставок планируется нарастить еще на 8 млрд кубометров. Такие темпы роста свидетельствуют о долгосрочном подходе Азербайджана к развитию газового сектора, который сегодня становится не просто экономическим активом, но и важным инструментом международной политики и устойчивого развития.

Увеличивая добычу природного газа, Азербайджан в то же время активно инвестирует в проекты зеленой энергетики, сохраняя оптимальный баланс между традиционными и возобновляемыми источниками энергии. Развитие зеленой энергетики - важная часть долгосрочной стратегии страны.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Наш экспорт природного газа в прошлом году достиг 25 миллиардов кубометров, и на основе контрактов, которые уже подписаны, и на основе процесса, который уже находится на стадии согласования, мы планируем увеличить нашу добычу. Если все пойдет по нашим планам, к 2030 году мы увеличим экспорт газа еще до 8 миллиардов кубометров. И это будет доступно для международного рынка.

К тому времени, как раз к 2030 году, мы, опять же, на основе уже подписанных контрактов и инвестиционных обязательств, планируем иметь 6,5 гигаватт установленной мощности возобновляемой энергии. Это составит более 35 процентов от нашей общей энергосистемы.

Таким образом, зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.

С таким потенциалом «зеленой» энергии мы определенно сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников, что позволит нам сэкономить еще несколько миллиардов кубометров газа, которые будут доступны для экспорта».

Производство чистой энергии, включая развитие солнечной и ветровой энергетики, стало для Азербайджана еще одним из приоритетных направлений. Такой подход позволяет и диверсифицировать источники энергии, и соответствовать международным экологическим стандартам. «Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность», - подчеркивает Ильхам Алиев. Глава государства отмечает, что «с таким потенциалом зеленой энергии мы сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников».

Ответственный подход Азербайджана к защите окружающей среды и стремление стать лидером в области устойчивой энергетики ярко проявляются в зеленых энергетических инициативах на освобожденных территориях. «Развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергетики является основным направлением устойчивой и энергетической стратегии. Успешные стратегические подходы создают новые возможности для устойчивого развития Азербайджана в энергетическом секторе. Реализуемые инициативы также отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши амбиции стать лидером в энергетической сфере», - подчеркивает азербайджанский лидер.

«Я понимаю, что как президенту COP29, возможно, сейчас неуместно много говорить о нефти и газе, но наша повестка дня в отношении COP29 была очень прагматичной. Она была далека от популизма и ложных нарративов. Она была основана на прагматических расчетах спроса стран на ископаемое топливо.

И мы видим, что происходит в некоторых странах, когда не соблюдается баланс между ископаемым топливом и зеленой энергией. Это становится причиной отключений электроэнергии, энергетического коллапса и может привести к гораздо более сложным последствиям. Поэтому я считаю правильной политикой сохранение баланса и отказ от следования веяниям времени, которые иногда диктуют наши шаги.

В нашем случае мы увеличиваем добычу природного газа, чтобы удовлетворить потребности ожидающих этот газ стран, и одновременно вместе с партнерами инвестируем в наши проекты в области зеленой энергетики.Восемь миллиардов кубометров газа, которые планируется дополнительно добыть к 2030 году, будут добываться на пяти существующих и новых месторождениях. Это означает рост объемов добычи инвесторами, которые уже работают в Азербайджане. В то же время, новые контракты, которые были подписаны или будут подписаны в ближайшее время, дадут этот потенциал.

В прошлом году на Бакинской энергетической неделе было подписано несколько контрактов на выработку в целом 1000 мегаватт зеленой энергии. В этот раз также будут подписаны контракты на несколько сотен мегаватт зеленой энергии. Так что мы продолжаем идти по этому пути.

И говоря о COP29, мы по праву считаем ее успехом. Ее назвали «Бакинским прорывом», потому что нам удалось достичь многих целей. Я не хочу упоминать их все, но основными достижениями являются создание Фонда для возмещения потерь и ущерба, увеличение финансирования развивающихся стран со 100 до 300 миллиардов долларов, а также, то, что после более чем 10 лет переговоров углеродный рынок начал функционировать. Таким образом, это наш вклад как принимающей страны, как ответственного игрока на энергетическом рынке и как страны, которая всегда ставит реалистичные цели и способна объединять разных игроков.

Одной из наших задач на COP29 было наведение мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером, и нам удалось это сделать, установить больше доверия между развитыми странами, которые являются крупнейшими загрязнителями окружающей среды, и теми странами, которые страдают от этого, и для них это экзистенциальная угроза. Итак, у нас есть специальный финансовый пакет для малых островных развивающихся государств (SIDS), о котором было объявлено на COP29, и мы продолжаем наши усилия, чтобы помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке», - отмечает глава государства.

Впереди у Азербайджана еще более амбициозные планы в энергетической сфере.

«Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергопоставок и устойчивое развитие зеленой энергетики сегодня входят в число ключевых приоритетов нашей страны. Проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке», - подчеркивает Ильхам Алиев.

Реализуя крупные энергетические проекты, среди которых особое внимание уделяется увеличению объемов поставок природного газа и развитию инфраструктуры для производства зеленой энергии, в последние годы страна активно сотрудничает с международными партнерами. Эти усилия направлены не только на укрепление энергетической безопасности Азербайджана, но и на расширение его представленности на глобальной энергетической арене.

Активно расширяя партнерство, страна создает новые возможности для укрепления своей энергетической стабильности и повышения своей роли в мировой энергетической политике. Успешная реализация энергетической стратегии играет ключевую роль в становлении Азербайджана как одного из ведущих энергетических хабов мирового масштаба. В условиях растущего значения энергетики в международной повестке, Азербайджан уверенно подтверждает свой статус не только надежного экспортера, но и активного участника мирового энергетического диалога, демонстрируя дальновидную стратегию и открытость к инновациям.

И в этом контексте Бакинская энергетическая неделя - это не только событие для демонстрации достижений, но и важный индикатор международного признания достижений Азербайджана. Сегодня это не просто крупное профессиональное событие, а важная платформа, на которой формируются мировые энергетические тренды, укрепляются стратегические партнерства и закладываются основы для будущего устойчивого развития.