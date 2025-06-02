Пока ГРУ взламывает азербайджанские серверы, Украина уничтожает российские бомбардировщики

Вчерашняя атака Украины на базы стратегической авиации России стала крупнейшей за все время российско-украинской войны операцией и одновременно одним из самых сокрушительных ударов по престижу российских спецслужб.

Да-да, тем самым удар был нанесен не только по аэродромам в глубоком тылу, но и по иллюзиям структур вроде ГРУ, ФСБ и СВР, десятилетиями взращивавших миф о своей «невидимой» и «вездесущей» мощи. Так уж получилось, что готовившаяся полтора года масштабная операция Службы безопасности Украины (СБУ) оказалась вне поля зрения российской разведки, больше озабоченной, кажется, взломом серверов азербайджанских СМИ, чем защитой собственных аэродромов.

Операция СБУ удалась. Основной ее целью были самолеты, запускавшие ракеты по украинским городам. В атаке использовалось 117 беспилотников, направленных на пять баз стратегической авиации. Подтверждения попаданий пока получены по двум — Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области. В СБУ утверждают, что поражен 41 самолет, однако независимые OSINT-группы на основании спутниковых снимков и видеоматериалов подтверждают, как минимум, 13 уничтоженных или поврежденных машин: на базе Белая — четыре Ту-95 и четыре Ту-22М3, на базе Оленья — четыре Ту-95 и один Ан-12. Даже если было выведено из строя 13 самолетов, а не 41, — это большая потеря для страны, находящейся в активной фазе войны. И в связи с этим возникают вопросы: где была российская разведка, неужели никто не заметил подготовку столь масштабной операции?

Ответ очевиден. В то время как российские спецслужбы последние месяцы активно занимались кибератаками на Азербайджан, строили теории заговоров и искали «западный след» в тех или иных событиях в различных странах ближнего и не только ближнего зарубежья, вмешивались в проводимые в них выборы и в целом совали свой нос во внутренние дела суверенных государств, настоящая угроза пришла оттуда, откуда ее перестали ждать. Операция СБУ стала хлесткой пощечиной для российских спецслужб, нарастивших вокруг себя ореол несокрушимости, структур, на которых держится концепция «великой державы». На поверку они оказались неспособны ни распознать угрозу, ни ее предотвратить...

До недавнего времени Москва любила пускать пыль в глаза историями о «всемогущих хакерах», якобы контролирующих мировую политику, но, когда пришло время защищать свои Ту-95, оказался нарушен даже базовый уровень противодроновой обороны.

Комментируя для 1news.az произошедшее, член комитета Милли Меджлиса по обороне и безопасности Айдын Мирзазаде отметил, что «стороны, ведущие войну, всегда должны быть готовы к тому, что противная сторона нанесет тяжелый удар с неожиданной стороны. Как мы видим, Украина сегодня использует свои собственные ресурсы и вместе с тем получает широкую поддержку от Запада. Украина защищает свою территорию и пытается остановить Россию».

При этом А.Мирзазаде напомнил, что буквально за день до этого Россия захватила 18 городов Украины и заняла 200 квадратных километров ее территории. Украинские власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать население 218 сел Сумской и Харьковской областей в ожидании нападения со стороны России.

«На самом деле, все это не демонстрирует силу какой-либо из сторон. Это говорит о том, что стороны находятся в смертельной борьбе и пытаются истощить друг друга. А это значит, что боевые действия необходимо остановить. Проблемы нужно решать путем переговоров. Стороны должны идти навстречу друг другу. И любые нерешенные вопросы следует отложить на потом. Ведь погибает, страдает мирное население», - сказал депутат.

Он констатировал, что в настоящее время обе стороны направляют все свои ресурсы на войну. При этом каждая сторона после получения сильного удара будет пытаться нанести противнику еще более мощный удар. Здесь же в первую очередь необходимо учитывать принципы человечности: «Почему это происходит? Я полагаю, что власти обеих стран начнут изучать этот вопрос изнутри. Мир сегодня хочет прекращения боевых действий между двумя братскими народами. И очевидно, что страна, которая больше всего старается содействовать установлению мира между двумя христианскими государствами, — это Турция, мусульманская страна. А проведение уже второго раунда переговоров в Стамбуле показывает желание мира как можно быстрее решить эту проблему».

«Азербайджан, со своей стороны, тоже выступает за прекращение военных действий и начало переговоров между сторонами», - подчеркнул Айдын Мирзазаде.

Возвращаясь к событиям вчерашнего дня, отметим, что произошедшее наглядно показало, что Россия, мягко говоря, имеет свои уязвимости, качественно просчитанные украинской стороной. Операция «Паутина» стала не только примером точного планирования и технологической эффективности, но и зеркалом, в котором отчетливо отразилась реальность: пока российские власти заняты имитацией контроля и «работой на внешние рынки страха», их ключевые военные объекты остаются уязвимыми.

Спецслужбы, превращенные в инструмент подлой борьбы исподтишка даже с внешнеполитическими союзниками, проспали атаку, которая будет изучаться в учебниках военного дела. И если в Кремле не сделают выводы, то подобные удары еще не раз повторятся, причем, уже не только по аэродромам.