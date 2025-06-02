«Все взоры устремлены на Стамбул»: Турецкие медиа назвали российско-украинские переговоры новостью №1 мировой повестки

Внимание политического и экспертного сообщества Турции приковано к предстоящим сегодня прямым переговорам украинской и российской делегаций.

Как сообщалось, второй раунд переговоров состоится сегодня, 2 июня в 13:00 по турецкому времени во дворце Чыраган в Стамбуле.

Сообщения об ожидаемой встрече занимают маншеты ведущих турецких медиа.

Так, TRT Haber отмечает, что самолет с представителями российской делегации на борту вечером приземлился в Стамбуле. Делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский.

В статье «Сегодня все глаза устремлены на Стамбул» издание напоминает, что Турция продолжает усилия по посредничеству с целью достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной.

«Турция, не снижая темпов, продолжает дипломатические контакты для достижения мира между сторонами, а министр иностранных дел Хакан Фидан на прошедшей неделе посетил как Москву, так и Киев.

Во время встречи с Лавровым Фидан заявил: «Предпочтение Россией Стамбула в качестве места для прямых переговоров с Украиной является проявлением общего понимания наших стран в вопросе установления стабильности». В свою очередь, Лавров отметил: «Мы придаем значение усилиям Турции по созданию возможностей для прямых переговоров с Украиной».

Телеканал NTV в материале «Стамбул в ожидании мирного саммита» пишет, что Турция вновь станет площадкой для исторического саммита. «После переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в мае, делегации сторон вновь встретятся в этом городе для обсуждения режима прекращения огня», - отмечается в публикации.

«Сердце дипломатии вновь будет биться в Турции», - передает телеканал AHaber, напоминая, что страна в целом принимает третью встречу по Украине.

«Взоры всего мира прикованы к Турции», - отмечает Haber Global, отмечая, что первый раунд переговоров в этом году прошел 16 мая в резиденции Долмабахче.



«Судьба войны может измениться», - пишет Haber7, подчеркивая, что Стамбульские переговоры способны позитивно повлиять на ход войны. «Исторический саммит может решить исход войны. Делегации России и Украины вновь встретятся в Стамбуле для обсуждения режима прекращения огня», - говорится в статье.

«Новый раунд при посредничестве Турции: Надежда на мир вновь в Стамбуле! Время и место встречи определены», - пишет Sabah. «Турция, усадившая стороны российско-украинской войны за одним столом, спустя три года, уже второй раз в этом году принимает переговоры в Стамбуле», - отмечает издание. Напоминая о последних переговорах, издание пишет о масштабном обмене пленными «1000 на 1000», а также о детальном представлении предложений по возможному перемирию.

Международные игроки не раз выражали удовлетворение началом мирного процесса в Стамбуле, а переговоры, проходившие под эгидой Турции, получили широкое освещение в мировых СМИ, указывают турецкие медиа, выражая надежды на положительные результаты предстоящего раунда.