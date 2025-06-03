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Турал Гянджалиев: Азербайджан продолжит поддерживать страны, страдающие от неоколониализма

First News Media13:30 - Сегодня
Турал Гянджалиев: Азербайджан продолжит поддерживать страны, страдающие от неоколониализма

Бакинская инициативная группа играет очень активную роль в продвижении темы о колониальной политике, которая сегодня практикуется, к сожалению, некоторыми европейскими западными странами. Например, Франция, которая активно практикует колониальную политику.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев в ходе проходящей в столице международной научной конференции на тему «Имперская система: идеологии и реалии колониализма», организованной Бакинской инициативной группой.

По его словам, сегодня многие страны продолжают свою политику колонизации: «Как мы знаем, те страны, которые имели империю, сегодня используют эту тему для того, чтобы продвигать свою политику. Франция, которая однажды оккупировала почти всю северную Африку, Ближний Восток, сегодня продолжает ту политику, которую мы видели в колониальную эпоху. Сегодня на конференции мы видим, как представители Алжира, других колониальных и неоколониальных стран, продолжают вести дискуссию про то, как неоколониальная политика очень негативно влияет на политику, экономику и безопасность ряда государств».

Отметив, что Азербайджан как активная страна, председатель в международных организациях, рада протянуть руку помощи тем, кто сегодня становится жертвами, Т. Гянджалиев подчеркнул, что наша республика продолжит поддерживать государства, страдающие от неоколониализма: «У нас, членов парламента Азербайджанской Республики вместе с Бакинской инициативной группой основная цель - освещать эти процессы для продвижения идеи для того, чтобы в 21 веке сказать нет колониализму и неоколониальной политике, проводимой, в частности, Францией и другими европейскими и западными странами. К сожалению, у государств, страдающих от колониальной политики, нет другой возможности высказаться, кроме тех конференций, которые, проводятся в Баку. Поэтому проходящая международная конференция - это отличная возможность для того, чтобы показать истинное лицо этих колонизаторов, которые под видом демократии, под видом прав человека, продвигают свои программы. И поэтому для того, чтобы международное сообщество было информировано, мы должны вместе всеми своими усилиями противостоять этим новым трендам колониализма», - заключил Т. Гянджалиев.

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