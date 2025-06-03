Президент Кении получил приглашение посетить Азербайджан с госвизитом

Президент Кении Уильям Руто получил приглашение посетить Азербайджан с государственным визитом.

Об этом пишут кенийские СМИ.

Приглашение передал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с Руто в Государственной резиденции в Найроби.

Напомним, министр Байрамов находится в столице Кении с официальным визитом. Ранее он провел переговоры со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади, а также принял участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в этой стране.

Источник: Report