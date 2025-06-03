Президент Кении получил приглашение посетить Азербайджан с госвизитом
Президент Кении Уильям Руто получил приглашение посетить Азербайджан с государственным визитом.
Об этом пишут кенийские СМИ.
Приглашение передал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с Руто в Государственной резиденции в Найроби.
Напомним, министр Байрамов находится в столице Кении с официальным визитом. Ранее он провел переговоры со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади, а также принял участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в этой стране.
Источник: Report
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