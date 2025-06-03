Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2025 год, в Баку состоялась встреча между сотрудниками Министерств обороны двух стран.

Как сообщили 1news.az в минобороны АР, на встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, стороны проанализировали текущее состояние работ, проводимых в рамках двустороннего сотрудничества, обсудили планы на перспективу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.