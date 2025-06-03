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Фархад Мамедов о противостоянии между Пашиняном и католикосом

First News Media09:37 - Сегодня
Фархад Мамедов о противостоянии между Пашиняном и католикосом

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Жесткая реакция премьера Армении по поводу священнослужителей Армянской церкви стала поводом для очередной активности в армянском обществе.

Конечно, то, как это делает Пашинян, - тема отдельного разговора. Главное в этом процессе - ударить по авторитету церковников, которые в очередной раз пытаются играть в политику.

Отношения Пашиняна и церкви складывались разнонаправленно…

Вспомним конец февраля 2021 года… тогда практически все общественные институты Армении выступили за отставку Пашиняна: генералы из Генштаба, церковь, политические партии, президент…

Однако Пашинян смог победить на выборах 2021 года. С того времени он сменил президента на своего ставленника. Убрал неугодных генералов и сменил их на лояльных полковников. Политические партии оппозиционного толка за четыре года сезонной активности не смогли консолидировать население.

Единственный раз, когда удалось создать угрозу власти Пашиняна – это, когда Србазану удалось собрать многочисленный митинг в центре столицы, после которого и это движение пошло на спад.

Итак, очередные парламентские выборы назначены на лето 2026 года. Однако предвыборная кампания уже началась. Этому способствовали выборы в Гюмри и Паракаре, где власть проиграла, что создало надежду у оппозиции.

Однако… в двух населенных пунктах оппозиция победила с разными технологиями. В Гюмри оппозиционные группы пошли разными колоннами и в результате больше голосов смог собрать представитель Пашиняна, но это количество голосов не позволяло ему победить в процессе назначения. Тогда все оппозиционные группы объединились и смогли взять должность мэра Гюмри.

В Паракаре же был харизматичный политик местного масштаба, который на голову опередил представителя власти.

Итак, перед оппозицией два механизма победы: идти разными группами и после выборов объединиться в Парламенте или же консолидироваться вокруг одного лидера уже сейчас.

Именно с этим связана активность Кочаряна, Саргсяна, Србазана и других. К выбору стратегии приглядываются и в Москве, стараясь определить Метод…

Пашинян же начал «ковровыми бомбардировками»: активировались антикоррупционные дела, бывших президентов вызывают в суд, в Парламенте премьер Армении поднимает градус напряженности… а сейчас разоблачения католикоса… это один ряд всех институтов, которые могут участвовать в консолидации оппозиции.

Такими шагами Пашинян модерирует стратегию оппозиции на следующий год и ограничивает активность внешнего интересанта - России.

Плюс, своим радикальными шагами Пашинян вынуждает оппозицию и церковь выйти на протест сейчас, за год до выборов, чтобы протестное движение выдохлось летом, а не было на пике весной следующего года.

Есть также сигналы, что после провалов в выборах Гюмри, и на Западе задумались о будущем Пашиняна. В нынешних действиях премьера Армении есть и этот контекст. Слаженность рядов правящей партии и команды. Все логично…

Ну и вишенка на торте - вчерашняя отставка начальника полиции, кадрового полицейского, всем своим видом идущего вразрез с правящей командой Пашиняна. После смены главы МВД на женщину, и приведением в систему МВД бывшего НПО-шника на должность первого заместителя, в системе МВД оставался только начальник полиции, который был системным представителем этого важнейшего института.

Посмотрим, кто будет назначен на эту должность. Начальник полиции - ключевая позиция в период разгона митингов. Будут ли красные береты слушаться девушку и молодого НПО-шника?! Ведь в период наивысшей активности акций Србазана красные береты сыграли важнейшую роль в ограничении акций протеста до уровня площадей, где они и выдохлись.

Таким образом, нынешнее противостояние с католикосом - это часть подготовки к парламентским выборам. Жесткость риторики служит поляризации общества, консолидации партии власти и ответом на активности извне.

Источник: телеграм-канал @mneniyefm

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