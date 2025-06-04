Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и странами Северной Европы и Балтии - ФОТО

4 июня 2025 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с делегацией, состоящей из политических директоров министерств иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва) (NB8) в рамках визитов в регион.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и странами Северной Европы и Балтии, а также отмечена важность взаимных визитов и механизма политических консультаций для поддержания постоянного политического диалога.

На встрече также была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом и проведен обмен мнениями о перспективах развития по различным направлениям, в том числе в сферах энергетической безопасности, торговли, транспорта, коммуникаций, цифрового развития, кибербезопасности.

Были подчеркнуты геостратегическое положение Азербайджана, его активная роль в рамках многосторонних платформ и практические усилия по установлению мира в более широком регионе, а также вклад, который это может внести в дальнейшее обогащение повестки сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, включая страны Северной Европы и Балтии. Высоко оценено проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также председательство в переговорах по глобальной климатической деятельности и достигнутые исторические результаты.

В ходе встречи заместитель министра Я.Рафиев также проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации в регионе в постконфликтный период, крупномасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, возвращении вынужденных переселенцев на исконные земли, а также о борьбе с минной угрозой на этих территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.