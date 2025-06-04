Хазар Ибрагим рассказал журналу Diplomatic Watch о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Мы завершили работу над проектом мирного соглашения с Арменией. Надеемся, что сможем его подписать. Однако, как мы всегда говорим нашим армянским коллегам, есть некоторые ключевые и многогранные вопросы, которые необходимо решить до подписания.

Об этом в интервью журналу Diplomatic Watch заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Он сказал, что у Азербайджана очень реалистичная позиция, поддерживаемая международным сообществом.

«Одним из таких вопросов является положение в Конституции Армении, которое все еще отражает территориальные претензии к Азербайджану. Мы все понимаем, что, даже если мы завтра подпишем мирный договор, мы не достигнем прочного мира. Потому что конституция, являющаяся основным законом страны, противоречит этому. У нас не будет прочного мира. Поэтому изменение Конституции Армении неизбежно», — добавил посол.

По словам Хазара Ибрагима, второй важный вопрос, который необходимо решить, связан с роспуском Минской группы ОБСЕ: «Она существует только на бумаге и носит символический характер. Роспуск Минской группы покажет, что конфликт действительно завершен. Фактически он завершен, и мы движемся к более мирному региону, где будет не только мир между Арменией и Азербайджаном, но и развитие, процветание и стабильность».

Источник: АЗЕРТАДЖ