Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев принял временного поверенного в делах посольства Афганистана в АР Мохаммеда Файсала.

Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации аккаунта посольства Афганистана в Азербайджане в соцсети Х.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по расширению политического, экономического, торгового и транзитного сотрудничества.