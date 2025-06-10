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Азербайджанское оливковое масло удостоено Золотой медали в Лондоне

First News Media13:09 - Сегодня
Азербайджанское оливковое масло удостоено Золотой медали в Лондоне

Один из ведущих брендов Азербайджана в сфере производства оливкового масла, Olivea Extra Virgin Olive Oil, добился очередного международного успеха — продукт был удостоен Золотой медали на одном из самых престижных конкурсов в мире — Международном конкурсе оливкового масла London 2025.

Выделиться среди сотен представленных образцов оливкового масла — это свидетельство высокого качества и инновационных производственных стандартов. Отметим, что в прошлом году бренд Olivea получил Серебряную медаль на этом же конкурсе. Победы, одержанные два года подряд, — это результат последовательного развития и стремления к совершенству.

Международное признание не ограничивается только этим. В течение 2024 года Olivea завоевала Серебряную медаль на конкурсе в Канаде и Золотую медаль на соревновании в Дубае, тем самым ещё больше укрепив свою репутацию надёжного и качественного бренда на мировом рынке.

Основу этого признания составляет полностью натуральный состав продукта, изготовленного по технологии холодного отжима без каких-либо добавок. Каждая капля Olivea сохраняет природную чистоту оливки и доходит до потребителя в первозданном виде.

Большое хозяйство — большая ответственность

Компания Grand Agro осуществляет деятельность на современных сельскохозяйственных угодьях, расположенных на Абшеронском полуострове. В настоящее время в распоряжении компании находится около 4000 гектаров плодородной земли, на которых высажены тысячи оливковых и миндальных деревьев. Крупномасштабные посевные площади способствуют не только аграрному развитию, но и положительно влияют на экологический баланс Азербайджана. Расширение зелёных зон улучшает качество воздуха, сохраняет плодородие почвы и способствует биологическому разнообразию.

Современное производство и экспортный потенциал

Компания Grand Agro обладает не только аграрной базой, но и высокотехнологичными мощностями в области переработки и упаковки. Заводы компании функционируют в полном соответствии с санитарными и технологическими стандартами — от первичного приёма оливок до упаковки конечного продукта.

Продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется в Россию, ОАЭ (Дубай), Испанию и Израиль. Бренд Olivea завоевал доверие требовательных потребителей этих стран, превращаясь в символ качества азербайджанского производства на мировом уровне.

Активная экспортная деятельность компании была высоко оценена и на государственном уровне. Так, на мероприятии, организованном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при поддержке Министерства экономики, компания Grand Agro была удостоена премии “Dayaq” в номинации “Активный экспортёр 2024 года”.

Эти международные достижения являются ярким примером профессионализма команды Grand Agro, стратегии устойчивого развития и растущего потенциала азербайджанского сельского хозяйства.

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