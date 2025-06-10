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Экономика

С июля в Азербайджане меняются налоговые условия для сферы культуры

Фарида Багирова09:47 - Сегодня
С июля в Азербайджане меняются налоговые условия для сферы культуры

С июля в Азербайджане вступают в силу важные налоговые изменения, которые сделают культурный досуг не только доступнее, но и выгоднее.

Как сообщил депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов на своей странице в Facebook, согласно поправкам в Налоговый кодекс, 50% НДС, уплаченного в безналичной форме за посещение театров, киносеансов, музеев и концертов симфонического оркестра, будет возвращаться потребителям в виде кешбэка («НДСкешбэк»).

Цель этих нововведений - стимулировать развитие культурной сферы за счет привлечения инвестиций, что может также привести к снижению цен на культурные услуги, отметил эксперт.

Кроме того, в культурной сфере вводятся налоговые льготы для организаций: освобождение от земельного налога сроком на 5 лет и увеличение налоговой скидки по налогу на прибыль с 75% до 90%. К числу субъектов, имеющих право на эти льготы, теперь официально добавлены театры, музеи, симфонические оркестры и кинопродюсеры.

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