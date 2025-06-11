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Захарова не поддалась на антиазербайджанскую провокацию армянского журналиста

First News Media16:20 - Сегодня
Захарова не поддалась на антиазербайджанскую провокацию армянского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на вопрос армянского журналиста, пытавшегося спровоцировать ее на осуждение Азербайджана за «разрушение» памятников, связанных с Великой Отечественной войной в Карабахе.

На брифинге 11 июня она заявила, что Россия взаимодействует с азербайджанской стороной по вопросам сохранения памяти о советских воинах, в том числе армянского происхождения, и упрекнула журналиста в избирательности и политизированности подхода к этой теме, передают российские СМИ.

«При этом я хотела бы задать вопрос: вас другие памятники, которые сносятся в других странах не интересуют?

Ни разу не слышала и не видела никаких материалов на этот счет. Никогда не видела массового содействия в нашем отстаивании памяти, в том числе советских солдат армянского происхождения. Мы всегда делаем все для того, чтобы отстаивать их память, делаем все, чтобы защищать их от осквернения.

Почему в этом смысле вас никогда не побуждает задать вопросы и причем не только нам, но может быть и в своей стране? Каковы совместные усилия на этот счет? Посмотрите, что творилось... Что-то я не слышала ни ваших вопросов, ни желания поговорить на этот счет. А что так? Не надо, пожалуйста. Мы прекрасно понимаем, зачем, почему и в каком контексте вы эту тему поднимаете. Я вас очень прошу, не надо этого делать.

Это в какой-то степени становится уже просто кощунственным – задавать мне такие вопросы регулярно.

Память представителей Красной Армии, которые являются вашими соотечественниками, подвергаются осквернению на территории стран Европейского союза. Где ваша реакция? Где желание отставить эти памятники?

Только наша страна защищает их всеми возможными способами. Эта тема вообще находится вне вашего информационного пространства.

Это переходит грань, это на грани уже кощунства. Почему памятники, в том числе армянским воинам, которые сносятся вообще не вызывают никакого интереса общественности в вашей стране?», - сказала Захарова.

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