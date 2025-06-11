 Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11-го июня на полях XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств провела встречу со спикером Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зиёй Озтюрклером.

Как сообщили в парламенте, на встрече спикер Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра Зия Озтюрклер выразил благодарность главе азербайджанского государства за поддержку ТРСК и подчеркнул, что эта поддержка высоко ценится.

Он выразил удовлетворение участием в XIV пленарной сессии ТЮРКПА, отметив, что успешная деятельность ТЮРКПА под председательством Милли Меджлиса Азербайджана способствует дальнейшему укреплению организации и усилению ее международных позиций.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, отметив направленные на укрепление единства тюркского мира усилия, сказала, что активное сотрудничество в рамках ТЮРКПА способствует углублению связей между нашими парламентами. Также спикер подчеркнула, что усиление тюркского мира и расширение связей с тюркскими государствами стоят в ряду внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

На встрече отмечалось значение сотрудничества и взаимодействия групп дружбы парламентов.

Кроме того, в ходе беседы были высказаны мнения о значении XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркских государств и важности пунктов повестки дня для будущей деятельности организации, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
100

Актуально

Общество

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Политика

Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

Политика

Делегация под руководством министра оборонной промышленности находится с ...

Спорт

Рашад Набиев избран членом Исполкома Международной федерации дзюдо

Политика

Сахиба Гафарова провела встречу с узбекским коллегой - ФOTO

Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

На мероприятии ОТГ в Баку обсуждена стратегическая роль Среднего коридора

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Казахстан с рабочим визитом - ФOTO

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Газета STAR: Международные круги внимательно отслеживают союз Анкары, Баку и Исламабада

Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства

Посольство США поздравило народ Азербайджана с Гурбан байрамы

Замглавы МИД РФ и главы российских дипмиссий в Северной и Западной Европе собрались в Баку

Последние новости

Азербайджанский борец выиграл юниорское ЕВРО

Сегодня, 22:00

Сахиба Гафарова провела встречу с узбекским коллегой - ФOTO

Сегодня, 21:43

Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса ТРСК - ФОТО

Сегодня, 21:40

В Джалилабаде горит дом торжеств - ВИДЕO

Сегодня, 21:21

На мероприятии ОТГ в Баку обсуждена стратегическая роль Среднего коридора

Сегодня, 21:00

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Казахстан с рабочим визитом - ФOTO

Сегодня, 20:40

Нефть подорожала на фоне сделки США с Китаем

Сегодня, 20:20

В Баку женщина выманила у знакомой 35 тыс манатов, шантажируя полуголыми фотографиями

Сегодня, 20:00

Делегация под руководством министра оборонной промышленности находится с визитом в Индонезии - ФОТО

Сегодня, 19:35

Рашад Набиев избран членом Исполкома Международной федерации дзюдо

Сегодня, 19:20

Hачался судебный процесс над спортсменами, обвиняемыми в нападении на майора ГПС

Сегодня, 19:05

45 голов домашнего скота погибло на пожаре в Сальянах - ФОТО

Сегодня, 18:50

Замминистра: Азербайджан полон решимости стать локомотивом и в зеленой энергетической революции

Сегодня, 18:35

Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане

Сегодня, 18:20

В Баку обсуждена семейная политика стран Организации тюркских государств - ФOTO

Сегодня, 18:02

Отец подозреваемого в бойне в школе австрийского Граца был выходцем из Армении

Сегодня, 17:49

Ильхама Эльшадгызы: «Я чиста, как цветок» - ФОТО

Сегодня, 17:33

Трамп назвал повсеместное использование БПЛА угрозой нацбезопасности США

Сегодня, 17:17

Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста генсеку Всемирного совета церквей

Сегодня, 17:13

Эмин Амруллаев: «Сотрудничество с Китаем в сферах науки, образования и технологий - стратегический приоритет»

Сегодня, 17:11
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36