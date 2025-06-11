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Сахиба Гафарова провела встречу с узбекским коллегой - ФOTO

First News Media21:43 - Сегодня
Сахиба Гафарова провела встречу с узбекским коллегой - ФOTO

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 11-го июня провела встречу со спикером Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым в рамках XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств.

Как сообщили в парламенте, на встрече было засвидетельствовано удовлетворение высоким уровнем отношений между нашими дружественными государствами, и отмечено плодотворное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана во многих областях. Подчёркивалась важная роль глав обоих государств в достижении нынешнего высокого уровня отношений стран.

В ходе беседы было также отмечено, что расширение связей между нашими законодательными органами способствует развитию двусторонних отношений. Как подчеркнули собеседники, связи Милли Меджлиса с обеими палатами парламента Узбекистана находятся на высоком уровне. Спикер Сахиба Гафарова отметила свой визит в Узбекистан, а также визиты глав законодательных органов Узбекистана в нашу страну, и указала на наличие положительной динамики в этой сфере. Было отмечено и успешное сотрудничество наших парламентариев – как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.

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