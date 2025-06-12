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Левон Мнацаканян: В Апрельских боях мы потеряли 18 боевых позиций

First News Media16:15 - Сегодня
Левон Мнацаканян: В Апрельских боях мы потеряли 18 боевых позиций

В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде 12 июня судебного процесса обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на очередные вопросы поддерживающего государственное обвинение прокурора относительно событий, произошедших в 2016 году и условно именуемых Апрельскими боями.

Л.Мнацаканян, занимавший в то время «должность министра обороны» марионеточного режима в звании генерал-лейтенанта, ответил на вопрос о том, как в Армении оценивают результаты Апрельских боев, и заявил, что в этих боях они «потеряли» 18 боевых позиций.

На суде также были показаны отрывки из двух интервью, которые Л.Мнацаканян дал журналистам относительно Апрельских боев.

В интервью, которое он дал после Апрельских боев, он сказал: «Общая ситуация под контролем, боеготовность войск на должном уровне, наши границы крепки и находятся в надежных руках». На вопрос журналиста: «Правда ли, что противоположная сторона тоже обороняется?» Л.Мнацаканян ответил утвердительно.

На вопрос начальника отдела по поддержанию государственного обвинения в районных судах города Баку Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова: «О какой противоположной стороне вы говорите в интервью и от какой атаки вы оборонялись?» Л.Мнацаканян не дал конкретного ответа.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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