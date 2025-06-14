Дэвид Бэкхем удостоился рыцарского титула

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу и клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бэкхем получил рыцарское звание и стал сэром.

Список лауреатов государственных наград по случаю официального дня рождения короля Карла III был размещен на сайте правительства Великобритании.

В нем также фигурируют основатель и вокалист рок-группы The Who Роджер Долтри и обладатель кинопремии "Оскар" Гари Олдман, известный по роли премьер-министра Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена" (Darkest Hour, 2017). Актрисе Элейн Пейдж и бывшему министру обороны Великобритании Пенни Мордонт в свою очередь был присвоен титул "дама". Всего список состоит из более чем 1,2 тыс. фамилий, включая чемпиона мира по дартсу Люка Литтлера, ставшего кавалером ордена Британской империи, и скульптора Энтони Гормли, награжденного орденом Кавалеров почета, коим одновременно могут обладать не более 65 человек.

Самым возрастным лауреатом в этот раз стал 106-летний основатель клуба виноделов в североирландском городе Колрейн Уильям Ирвин, который получил медаль ордена Британской империи за заслуги перед обществом, а 11-летняя Кармела Чиллери-Уотсон, страдающая от врожденной мышечной дистрофии, вошла в историю как самый молодой кавалер ордена Британской империи за усилия по осведомленности населения о проблемах инвалидов. Как подчеркнула вещательная корпорация Би-би-си, в опубликованном в пятницу вечером документе мужчины и женщины представлены почти в равной степени (52% и 48% соответственно).

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V - прадедом Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем - командоры, после - рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой "сэр" (у мужчин) и "дама" (у женщин).

Фактический день рождения Карла III - 14 ноября, однако по традиции, устоявшейся с 1748 года, глава государства также празднует официальный день рождения летом. В случае с действующим монархом, это одна из суббот в июне, в 2025 году - 14 июня.