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Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу

First News Media09:00 - Сегодня
Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу

Группа делегатов правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) примет участие в международной конференции в Шуше.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции, председатель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

По его словам, в делегацию вошли первый зампредседателя ПСР Эфкан Ала, зампред по внешним связям Зафер Сыракая, зампред по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу. Турецкие депутаты 14 июня проведут встречу и обсуждения со своими коллегами из правящей партии "Новый Азербайджан" (YAP) в Баку, уточнил Ш.Айрым.

Он также отметил, что в связи с годовщиной подписания Шушинской декларации 15 июня 2021 года, они ежегодно собираются в Шуше.

"В этом году мы также традиционно примем участие в конференции в Шуше. Будут проведены панельные дискуссии по трем различным темам: национальный суверенитет, региональное сотрудничество, глобальная безопасность. Шушинская декларация — это наша дорожная карта. На конференции мы обсудим работу, которую мы проделали до сих пор, достигнутый прогресс и перспективы", - заключил Шамиль Айрым.

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