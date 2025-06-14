 ЧМ: Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

ЧМ: Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

First News Media09:25 - Сегодня
ЧМ: Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на чемпионате мира среди взрослых, проходящем в Будапеште.

Как сообщает Report, во второй день соревнований на татами выйдут Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Руслан Пашаев (66 кг).

Пашаев в 1/32 финала встретится с Рональдом Лимой (Бразилия), Мамедалиева в том же раунде встретится с Софией Асвеста (Кипр).

Наши представители, начавшие борьбу вчера, Ахмед Юсифов (60 кг), Лейла Алиева и Кенуль Алиева (обе 48 кг) завершили соревнования без наград.

Отметим, что на мундиале Азербайджан представят 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.

Поделиться:
178

Актуально

Общество

Сегодня в Азербайджане проходит «Последний звонок»

Общество

Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Общество

Дорожная полиция Азербайджана предупредила выпускников

Общество

В Агстафе выпал град

Спорт

ЧМ: Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Дэвид Бэкхем удостоился рыцарского титула

В Баку состоится пробег классических автомобилей и соревнования по човгану под девизом «Лошадиные силы»

На III Играх стран СНГ будет разыграно 246 комплектов медалей

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Неймар заразился коронавирусом

Рихад Ибрагимли стал чемпином Европы - ОБНОВЛЕHO

Роналду ответил на вопрос, сыграет ли он на клубном чемпионате мира

Футболистка сборной Азербайджана стала победителем Суперкубка России

Последние новости

Fars: Иран может ударить по базам США на Ближнем Востоке в ответ на атаки Израиля

Сегодня, 11:25

Полиция за сутки нашла 16 пропавших без вести граждан

Сегодня, 11:20

Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 11:10

В Баку спасен 26-летний мужчина, тонувший в море - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

Всемирный день донора крови

Сегодня, 11:00

СМИ: Иранские дроны-камикадзе поразили цели в Израиле

Сегодня, 10:55

В Азербайджане появится единый паспорт для всех объектов историко-культурного наследия

Сегодня, 10:50

Индийский миллиардер умер, проглотив пчелу во время игры в поло

Сегодня, 10:40

ЦАХАЛ: истребители Израиля ночью атаковали десятки целей в Тегеране

Сегодня, 10:35

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 10:30

В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами

Сегодня, 10:20

В России могут отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Сегодня, 10:10

Дорожная полиция Азербайджана предупредила выпускников

Сегодня, 10:05

Представитель Ирана в ООН осудил атаки Израиля

Сегодня, 09:55

В Агстафе выпал град

Сегодня, 09:50

Число жертв ракетных ударов Ирана по Израилю увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:40

Британский аналитик предупредил, что США перестанут поддерживать Украину

Сегодня, 09:35

ЧМ: Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Сегодня, 09:25

Делегаты правящей партии Турции посетят Шушу

Сегодня, 09:00

Шестеро граждан Казахстана эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:50
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36