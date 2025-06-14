ЧМ: Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу

Сегодня еще 2 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на чемпионате мира среди взрослых, проходящем в Будапеште.

Как сообщает Report, во второй день соревнований на татами выйдут Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и Руслан Пашаев (66 кг).

Пашаев в 1/32 финала встретится с Рональдом Лимой (Бразилия), Мамедалиева в том же раунде встретится с Софией Асвеста (Кипр).

Наши представители, начавшие борьбу вчера, Ахмед Юсифов (60 кг), Лейла Алиева и Кенуль Алиева (обе 48 кг) завершили соревнования без наград.

Отметим, что на мундиале Азербайджан представят 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.