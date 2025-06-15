Юношеская сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы U-17 в столице Северной Македонии Скопье.

Как сообщает Report, юные азербайджанские вольники успешно выступили на континентальном первенстве, завоевав шесть медалей, в том числе три золотых, одну серебряную и две бронзовых.

Таким образом, набрав 151 очко, сборная Азербайджана в очередной раз стала чемпионом Европы.

Второе место досталось Украине (144), первую тройку лидеров замкнула Грузия (116).

Напомним, что под руководством главного тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова и Яшара Алиева, Раван Гасанзаде (48 кг), Руслан Ализаде (55 кг) и Саид Пашаев (92 кг) завоевали золото, Гасан Гасанов (60 кг) - серебро, а Рамал Миргусейнов (51 кг) и Хаким Тагиев (110 кг) - бронзовые медали.