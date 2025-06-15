Армяне Ирана - тайный канал разведки Израиля?

Разведка Ирана выявила утечку данных через армянскую диаспору.

В кулуарах иранских спецслужб обсуждается потенциальный канал утечки секретной информации.

По данным источников, близких к Министерству разведки ИРИ, существует подозрение, что отдельные представители армянской общины в Иране могли быть вовлечены в передачу чувствительной информации израильским спецслужбам.

Речь идет о сведениях военного и инфраструктурного характера, в том числе о перемещениях подразделений КСИР и работе отдельных объектов, связанных с ракетной программой ИРИ.

Согласно инсайдерской информации, оказавшейся в распоряжении редакции 1news.az, спецслужбы Ирана в течение нескольких месяцев отслеживали «необычную активность» в некоторых районах Тегерана и Исфахана, где компактно проживают представители армянского меньшинства.

Предположительно, информация передавалась через сеть посредников с использованием шифрованных каналов связи, в том числе кодированных месседжей через армянские культурные и благотворительные организации.

Официальных обвинений на момент публикации предъявлено не было, но, по утверждению источников, «доказательная база близка к завершению».