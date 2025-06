AI Factory в Армении: Технологическая революция или платформа для гибридной войны против Ирана?

Предстоящий запуск в Армении крупного технопроекта при участии американской компании Firebird, корпорации NVIDIA и армянского правительства позиционируется его авторами как прорыв, способный изменить не только внутреннюю экономику страны, но и весь технологический ландшафт этого региона.

Отмечается, что в рамках проекта AI Factory будет произведено крупное инвестирование, развернуты тысячи передовых графических процессоров NVIDIA Blackwell и создана инфраструктура мощностью более 100 мегаватт. Запуск проекта ожидается в 2026 году.

На первый взгляд, речь идет об инвестициях в светлое будущее - образование, науку, инновации, искусственный интеллект (ИИ). Однако за высокими словами и красивыми презентациями скрываются и иные смыслы. Смысл, о котором в Армении предпочитают не говорить вслух, - военный.

Вовлечение NVIDIA, одного из мировых лидеров в области графических процессоров и инфраструктуры для искусственного интеллекта, может показаться чисто коммерческим решением. Но фактический контроль за развитием ключевых технологических направлений в США, особенно в сфере ИИ, осуществляется не только бизнесом, но и американскими государственными структурами. Сам глава NVIDIA Дженсен Хуанг открыто говорил, что его технологии активно используются в оборонной сфере. Более того, графические ускорители NVIDIA уже сейчас являются основой для работы военных нейросетей и автономных систем, включая беспилотники и разведывательные платформы Пентагона.

Не секрет, что США активно развивают свои интересы в Армении уже более двух десятилетий, причем особое внимание уделяется информационно-коммуникационным технологиям. Так, еще в 2014 году США посредством почившего ныне в бозе Агентства по международному развитию (USAID) начали финансировать сектор IT в Иреване, а позже в Армении стала действовать такая структура, как FAST (Foundation for Armenian Science and Technology). Это - частный фонд, основанный в 2016 году армянами и зарубежными, в том числе американскими, инвесторами. Кстати, среди армянских создателей фонда – небезызвестный Рубен Варданян, находящийся под арестом в Баку в ожидании приговора по обвинению в многочисленных преступлениях против Азербайджана.

По прошествии этих лет возникает закономерный вопрос: почему именно Армения? Почему столь масштабные вложения делаются в страну с ограниченными внутренними ресурсами и крайне уязвимым положением на карте?

Ответ, вероятно, кроется в двойной игре, которую Иреван ведет уже не первый год. С одной стороны, армянская дипломатия декларирует стратегическое партнерство с Ираном, с другой - систематически вовлекается в западные проекты, направленные на противодействие Тегерану.

Мир уже видел, как кибертехнологии, казалось бы, гражданского назначения, используются в военных целях. Пример тому - операция Stuxnet, организованная, как позже признали международные источники, при координации спецслужб США и Израиля. Этот вирус, внедренный в иранские промышленные сети через систему Siemens, привел к разрушению центрифуг на заводе в Натанзе, нарушив ядерную программу Ирана. Более тысячи устройств были выведены из строя, иранские чиновники признали ущерб, нанесенный промышленному комплексу.

Помимо Stuxnet, в рамках той же серии атак использовались и другие вредоносные программы - Duqu, Flame, Wiper. Все они поражали промышленные и правительственные объекты Ирана, что говорит о четкой стратегической линии - удаленное разрушение инфраструктуры без применения ракет или авиации.

Очевидно, что те кибератаки не осуществлялись с территории Армении. Однако наличие в Иреване крупнейшего на постсоветском пространстве посольства США, а также активное инвестирование западных структур в сферу информационных технологий и искусственного интеллекта в Армении указывают на стратегические, в том числе военные, намерения, охватывающие интересы, выходящие далеко за рамки самой республики.

Сегодняшние технологии позволяют управлять операциями, будь то слежка, шпионаж, подрывные действия или даже прямые атаки, удаленно, через серверы, облачные хранилища, центры обработки данных. Создание в Армении такой высокотехнологичной базы с мощностями в 100 мегаватт, это не просто про развитие стартапов. Это - потенциально о создании цифрового оружейного склада, который будет использоваться в рамках гибридных операций.

Формально проект AI Factory преподносится как центр открытых инноваций. Однако учитывая, что основными инвесторами выступают структуры, аффилированные с американскими оборонными интересами, не исключено, что армянский «инновационный центр» будет выполнять и иную функцию. Есть вероятность, что на его серверах будут обучаться алгоритмы, используемые для атак на инфраструктуру «неудобных» стран - Ирана, России, Азербайджана.

Особое внимание вызывает противоречие между тем, что Армения на словах декларирует тесные отношения с Ираном, а на деле становится элементом инфраструктуры, которая в прошлом использовалась для подрыва суверенитета ИРИ. И это весьма тревожный звонок. Вряд ли Тегеран останется равнодушным к попытке развернуть под его боком инфраструктуру, потенциально пригодную для кибервойн и слежки.

В последние годы все чаще говорится о том, что войны будущего не будут начинаться с танков. Они будут начинаться с сигнала, проходящего по оптоволоконному кабелю. И тот, кто контролирует этот сигнал, будет контролировать и поле боя. Именно поэтому так важна инфраструктура, которую строят в Иреване. В мире, где информация - это оружие, дата-центр мощностью в 100 мегаватт, набитый передовыми ускорителями NVIDIA, способен нанести не меньший урон, чем батарея дальнобойных ракет.

Потому не удивительно, что инфраструктурные IT-проекты, реализуемые в Армении при активной поддержке Запада, вызывают настороженность не только у Ирана, но и у других государств региона. И если за красивыми лозунгами об «инновациях» скрывается очередная попытка использовать Армению как плацдарм для чужих интересов, то последствия будут весьма предсказуемыми.

Иран на протяжении десятилетий демонстрировал благожелательное отношение к Армении. С начала 90-х годов Тегеран поддерживал Иреван в самые трудные периоды, предоставлял экономические и энергетические возможности, открывал коридоры и заявлял о недопустимости посягательств на территориальную целостность Армении. Даже после поражения последней в 44-дневной войне Иран продолжал ее поддерживать, усиливая «красными линиями» свою решимость не допустить изменения границ в регионе в ущерб интересам армянской стороны.

А в ответ Армения постепенно превращается в потенциальную платформу для внешнего вмешательства и инфраструктурного давления на Иран. Вместо благодарности Тегерану, Иреван вонзает ему нож в спину, позволяя размещать у себя элементы высокотехнологической инфраструктуры, которые могут быть, да и с большой долей вероятности будут использованы для разведывательной и подрывной деятельности против самого Ирана.

Сегодня под вывеской «AI Factory» строится не просто центр обработки данных. Строится потенциальный командный пункт будущих гибридных операций. И, несмотря на многолетние дружеские посылы Тегерана, армянская элита делает ставку не на добрососедство, а на обслуживание чужих интересов. В этом и заключается трагикомичность иранско-армянских отношений: одна сторона говорит о братстве, вторая тем временем выставляет на своей территории антенны для шпионажа.