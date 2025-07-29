​​​​​​​Политико-правовое противостояние в международной повестке: «Возвращение западных азербайджанцев в Армению» и «Возвращение армян в «нагорный Карабах»

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

В последние месяцы на международной арене усилилось внимание к двум параллельным и имеющим значение вопросам: возвращению западных азербайджанцев на территорию современной Армении и возвращению армян в «нагорный Карабах».

Несмотря на единый корень и «проблему возвращения», эти вопросы имеют разные источники, инструменты лоббизма, поддержку международных акторов и различную степень институционализации. Анализ этих процессов позволяет глубже понять, каким образом гуманитарные и правозащитные лозунги превращаются в рычаги геополитического давления.

Дипломатическая топография: кто и как формирует повестку?

Тема возвращения западных азербайджанцев, вынужденных покинуть территорию Армении в результате этнической чистки в конце 1980-х годов (беженцев – соответствии с классификацией ООН), была в повестке с момента осуществления последней, однако не могла реализоваться из-за оккупации Арменией территорий Азербайджана и наличия внутренне перемещенных лиц (вынужденных переселенцев).

Эта проблема получила официальный импульс со стороны правительства Азербайджана после освобождения своих территорий от армянской оккупации, и институционально поддерживается в настоящее время на международной арене Турцией, Общиной западных азербайджанцев, а также рядом таких региональных организаций, как Организация Исламского сотрудничества (ОИС) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

Секретариат ООН распространил обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", проведенной 21 мая 2025 года в столице Турции Анкаре, и итоговый документ конференции как официальные документы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Это событие обозначает важный прецедент легитимации темы на уровне глобальных институтов.

В заявлении Общины Западного Азербайджана по этому поводу говорится:

"Распространение данного обращения президента Ильхама Алиева, который принципиально и последовательно держит вопрос Западного Азербайджана в международной повестке, в качестве официального документа ООН играет важную роль для усиления международной поддержки вопроса возвращения в Западный Азербайджан как вопроса прав человека.

Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по обеспечению международной поддержки процесса возвращения мирным, безопасным и достойным образом.

Общество требует от правительства Армении создать условия для возвращения западных азербайджанцев в свои дома в соответствии с обязательствами, взятыми на себя этой страной в рамках Всеобщей декларации прав человека и других соответствующих международных конвенций".

Армянская сторона активно продвигает вопрос возвращения армян, покинувших «нагорный Карабах» по команде сепаратистского режима в 2023 году через: 1) парламенты Бельгии, Франции и США (включая Конгресс); 2) армянскую диаспору, особенно через такие структуры, как комитет Вардана Осканяна; 3) проект «швейцарской мирной инициативы», оформленный как платформа для диалога между армянами Карабаха и властями Азербайджана.

Финансирование и координация осуществляются в основном силами армянской диаспоры, в том числе в лице комитета Вардана Осканяна при поддержке отдельных склонных к коррупции европейских политиков. Армянская диаспора реализовывает инструмент под брендом «швейцарской мирной инициативы», предусматривающей «диалог между армянами Карабаха и властями Азербайджана».

Аргументация строится на правах человека, но эти рычаги одновременно используются как инструменты давления на Баку с целью ускорения подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Правовая риторика: права человека как универсальный аргумент

Обе стороны активно используют дискурс прав человека. Армянская сторона апеллирует к необходимости защиты прав карабахских армян на возвращение и сохранение культурной идентичности. Азербайджан, в свою очередь, требует обеспечения прав западных азербайджанцев на возвращение в Армению, ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека и международные конвенции, в которых Армения является участником.

Однако у сторон два разных подхода: армяне, организованно покинувшие Карабах по команде сепаратистского режима, настаивают на диалоге и автономии, а подвергшиеся этнической чистке азербайджанцы Западного Азербайджана настаивают на праве на возвращение как безусловной норме.

Лица армянской национальности, покинувшие в 2023 году Карабахский регион Азербайджана и выехавшие за пределы государственной границы Азербайджана, оказались в достаточно сложной ситуации. Однако она ни в какое сравнение по степени тяжести не идет с тем бедственным положением, в котором оказались азербайджанские беженцы из Республики Армения и вынужденные переселенцы из Карабахского региона Азербайджана, варварски изгнанные армянами порядка трех десятилетий назад.

Коснемся вопроса армян, покинувших территорию Азербайджана. Прежде всего, на момент восстановления полного суверенитета Азербайджана в Карабахском регионе, где проживали этнические армяне и который временно находился под контролем российского миротворческого контингента (РМК), никто из этнических армян не владел паспортом Азербайджана. У всех было армянское гражданство и в небольшом количестве российское. Азербайджанского гражданства, а также соответствующих паспортов не имел никто. Именно поэтому ни на кого из них не распространяется статус беженца.

Все это этнически армянское население делилось на четыре группы: 1) лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 1988 году; 2) лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в террористических действиях и оккупации азербайджанских территорий, а затем оставшиеся на этой земле, создавшие семьи и т.д.; 3) лица, переселенные на постоянное место жительства в Карабах после первой Карабахской войны 1992-1994 года; 4) лица, оставшиеся в Карабахе в составе частей вооруженных сил Республики Армения, других незаконных вооруженных формирований.

Лишь первая из этих четырех категорий имеет право на приобретение азербайджанского гражданства в установленном порядке и интеграцию в азербайджанское общество. Оставшиеся три категории не имеют прав на проживание в пределах Азербайджана и подлежали выдворению либо привлечению к уголовной ответственности.

Все, кто проживал и находился на территории, подконтрольной российским миротворцам, покинули ее организованно по команде сепаратистского режима с целью создать видимость этнической чистки и, соответственно - проблемы Азербайджану. В это время Азербайджан и все его представители всячески убеждали карабахских армян не делать этого и гарантировали им все предусмотренные Конституцией Азербайджана и другими законами права. Все это есть в СМИ и заснято на видео. Но команда сепаратистов была исполнена.

Азербайджан и сейчас гарантирует безопасность всем, кто имеет право на восстановление азербайджанского гражданства и проживание в Карабахе. Ни одно государство в мире никогда не предлагало иностранцам (а проживавшие на момент исхода в Карабахе армяне поголовно были гражданами других государств) остаться на своей территории и восстановить гражданство. Азербайджан это предложил, несмотря на прошлое.

Чтобы получить возможность проживать на территории Азербайджана и пользоваться всеми экономическими и социальными благами, которые дает им азербайджанское гражданство, эти лица должны официально отказаться от армянского и любого другого гражданства, в котором они состоят в настоящее время. Лишь после этого они могут обрести азербайджанское гражданство и право на проживание на азербайджанской земле.

Азербайджан, таким образом, четко указал путь восстановления прав армян Карабаха и ожидает ответной конструктивности от Армении.

Однако армянская сторона, заявляя о правах армян, имеющих право на проживание в Карабахе, не использует открывшиеся возможности и ничего не говорит об азербайджанцах, изгнанных из Армении, и не предлагает «дорожной карты» для восстановления их прав.

Геополитические инструменты и медийная повестка

Оценивая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, можно отметить, что армянская сторона добилась более заметной медийной поддержки в западных странах. Это находит свое выражение в следующем: 1) публикациях в прессе и заявлениях отдельных политиков на Западе; 2) официальных резолюциях национальных парламентов; 3) участии определенных правозащитных организаций.

Однако азербайджанская сторона наращивает активно институциональные инструменты, действуя не через эмоциональные заявления, а через включение темы в документы таких организаций, как ООН и ОИС. Таким образом, Азербайджан, используя 30-летний опыт борьбы с оккупацией, формирует устойчивую международную легитимацию своей позиции.

Заключая рассуждения…

Обе темы развиваются параллельно с мирными переговорами, но в условиях конкуренции нарративов существует риск подмены диалога репрессивной дипломатией. Если информационное поле будет переполнено конфликтной риторикой, то восприятие мирного процесса может стать негативным, а общественная поддержка — ослабнуть.

Важно отметить, что отсутствие желания у армянской стороны воспользоваться международно-правовыми путями для восстановления прав этнических армян, и политизация вопроса с привлечением международных инструментов, наряду с другими факторами, создает дестабилизирующий дисбаланс в мирном двустороннем диалоге.

Прекрасно понимая мотивы вынесения проблемы за рамки двусторонних переговоров и политизации проблемы с армянской стороны, мы видим определенные возможные шаги азербайджанской стороны для возвращения ситуации к балансу. Прежде всего, на наш, взгляд, Азербайджану целесообразно усилить парламентскую дипломатию: например, инициировать заявления со стороны Турецкого парламента, а также парламентов других стран (в первую очередь тюркского мира и др. дружественных государств) с призывом к Армении обеспечить права западных азербайджанцев. Необходимо также расширить экспертное и гуманитарное сопровождение темы, включающее в себя: 1) проведение международных конференций; 2) публикацию докладов по правам беженцев; 3) расширение участия как в европейских, так и азиатских форумах; 4) сбалансированное освещение в СМИ и на международных платформах для восприятия темы как неотъемлемой части мирного процесса, а не как альтернативной повестки.

При этом стоит не забывать, что успех любой стороны зависит не только от громкости заявлений, но и от глубины международной институционализации и способности превратить гуманитарную тему в элемент конструктивного диалога. Без учета международно-правовых норм в вопросах возвращения и соблюдения прав беженцев мирный процесс рискует остаться на уровне деклараций.