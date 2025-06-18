Африм Гаши: Парламентская демократия - основной инструмент построения устойчивых отношений между нашими странами

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) не только объединяет страны региона, но и способствует более тесной интеграции наших народов, способствуя диалогу между молодыми поколениями.

Об этом сказал председатель Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши на церемонии открытия 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС в Баку.

По его словам, ассамблея является наглядным доказательством возможности политического диалога, и даже единственным и самым правильным способом построения стабильного и процветающего будущего. Этот диалог отражает общие цели, общие ценности и совместную веру в стабильность.

«Республика Северная Македония привержена региональной стабильности, европейской интеграции и укреплению экономического сотрудничества. Мы считаем парламентскую демократию одним из главных инструментов построения прочных и глубоких отношений между нашими странами. Мы стремимся к тому, чтобы наше молодое поколение реализовало свой потенциал в родном регионе, оставалось здесь и добивалось успеха. Это возможно только путем реализации устойчивой политики. Именно поэтому инвестирование в молодежь и создание для нее условий является для нас стратегической целью», - отметил он.

По словам А. Гаши, важная работа также ведется в сфере укрепления транспортных связей, охраны окружающей среды, борьбы с бедностью и налаживания межкультурных отношений. «Таким образом мы можем создать более сильное, более взаимосвязанное и устойчиво развивающееся Черноморское экономическое сообщество. Парламенты играют здесь важную роль - этот институт не только отслеживает региональную повестку, но и направляет, формирует ее. Поэтому мы полностью поддерживаем повестку дня ассамблеи и заявляем о готовности активно способствовать ее успешной реализации», - добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ