В Риге состоялся круглый стол по минной угрозе, с которой сталкивается Азербайджан - ФОТО

16 июня в городе Рига состоялся круглый стол на тему «Разминирование в Азербайджане: приоритеты и угрозы».

Мероприятие было организовано Посольством Азербайджанской Республики в Латвии, Агентством Азербайджанской Республики по разминированию территорий (ANAMA) и латвийским аналитическим центром «Центр политики Северной Европы».

Со вступительным словом выступил посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов. Он подчеркнул, что цель мероприятия — привлечь внимание к актуальным вопросам минной угрозы, гуманитарного разминирования, необходимости международной помощи и сотрудничества в этой области. Посол отметил, что в результате почти 30-летней оккупации армянскими вооруженными силами Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран. По его словам, в период оккупации на азербайджанских территориях было заложено порядка 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов, что охватывает более 13% всей территории страны. Эта проблема представляет серьезную угрозу для гражданского населения, затрудняет восстановление освобожденных территорий и безопасное, достойное возвращение вынужденных переселенцев.

Бывший президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на мероприятии, указал на серьезные последствия минной угрозы в Азербайджане и высоко оценил гуманитарную деятельность ANAMA. Он отметил, что хотя война завершена, обеспечение безопасной жизни является важным условием устойчивого мира. Вейонис призвал к не только словесной, но и практической международной поддержке, основанной на политической воле. Он также подчеркнул, что Латвия и сама продолжает сталкиваться с угрозой неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн, и отметил целесообразность двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере с учетом его опыта и знаний.

Председатель «Центра политики Северной Европы», бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет является стратегическим партнером Латвии на Южном Кавказе. Он выразил уверенность, что нынешний круглый стол стал хорошей возможностью для более глубокого ознакомления с минной угрозой в Азербайджане. Пабрикс подчеркнул участие представителей различных латвийских государственных структур в мероприятии и выразил надежду на то, что обсуждения будут способствовать углублению сотрудничества между соответствующими структурами обеих стран. Он подчеркнул, что Азербайджан — одна из немногих стран, освободивших свои территории от оккупации, однако по-прежнему страдает от минной угрозы. По его словам, проблема подрывает не только безопасность людей, но и представляет угрозу для культурного наследия.

Депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов в своем выступлении отметил, что после освобождения азербайджанских территорий правительство страны направило значительные средства на возвращение вынужденных переселенцев. Однако тот факт, что Армения минировала не только бывшую линию соприкосновения, но и отдаленные гражданские территории, создает серьезные препятствия для возвращения граждан. Он обратил внимание на то, что масштаб проблемы остается значительным, при этом объем иностранной помощи на разминирование составляет менее 5%. Мамедов подчеркнул важность международной поддержки как с точки зрения гуманизма, так и устойчивого мира. Он также отметил, что Азербайджан делится накопленным опытом и знаниями с международными партнерами и уже оказывает помощь ряду стран в этой области.

Заместитель председателя Правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики Самир Поладов представил подробную презентацию деятельности ANAMA. Он рассказал о масштабах минной угрозы в Азербайджане, гуманитарных аспектах разминирования, роли этого процесса в восстановлении территорий, а также о вреде, который мины наносят как здоровью человека, так и окружающей среде. Поладов подчеркнул важность участия международных доноров в решении этих проблем. Он также рассказал о применяемых в ANAMA новых технологиях, оборудовании и современных подходах в ходе операций по разминированию.

Позже подполковник Национальных вооруженных сил Латвии Каспарс Ладзиньш поделился опытом своей страны в области обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятие продолжилось дискуссиями.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Сейма Латвии, представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, аккредитованные в Латвии дипломаты и представители экспертного сообщества.