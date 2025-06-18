​​​​​​​Ближний Восток рядом: Баку удерживает дистанцию от чужой войны

Обострение противостояния между Ираном и Израилем, сопровождаемое масштабными ракетными ударами, резким ужесточением риторики и активными военными действиями, стремительно угрожает региональной безопасности, выходя далеко за пределы двустороннего конфликта и вовлекая все больше стран в зону риска.

Одним из государств, которое географически и политически оказывается в эпицентре этих турбулентных процессов, является Азербайджан. Хотя страна придерживается нейтралитета и проводит взвешенный внешнеполитический курс, напряженность в отношениях между Ираном и Израилем все же оказывает определенное влияние на региональную ситуацию и затрагивает интересы Баку.

Как удается сохранять баланс в отношениях с двумя антагонистами — Ираном и Израилем? Может ли Баку остаться в стороне от региональной эскалации? Насколько реалистичной является посредническая миссия Азербайджана в урегулировании кризиса?

На эти и другие вопросы 1news.az отвечают политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде и политолог, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул), профессор Ровшан Ибрагимов.

«Прежде всего следует отметить, что, несмотря на формально двусторонний характер конфликта между Израилем и Ираном, он уже утратил исключительно локальные рамки и фактически перерос в региональное противостояние. Почему? Потому что в него так или иначе оказались вовлечены и другие страны.

Достаточно упомянуть, что ракетные удары осуществляются через воздушное пространство Ирака, Иордании и Сирии. Эти страны, хоть и не принимают участия напрямую, тем не менее уже косвенно затронуты. Иран — крупное государство с развитой военной инфраструктурой, в том числе на границах с Азербайджаном, в Каспийском регионе. Некоторые из ядерных объектов Ирана также находятся в непосредственной близости от границ Азербайджана. Таким образом, волей-неволей война приближается к нашему региону, в наш дом», - сказал Ильгар Велизаде.

«Иран — прикаспийская страна, и если одна из стран Каспия оказывается втянутой в войну, то в регион приходит нестабильность. Поэтому мнение о том, что Азербайджан находится в стороне, ошибочно. Пусть участие не прямое, но влияние конфликта — очевидное, и оно затрагивает интересы нашей страны. В таких условиях вопросы безопасности приобретают особую значимость.

Что касается возможных попыток отдельных кругов в Иране усилить давление на Азербайджан под предлогом поддержки Израиля, то такие действия, если и будут предприниматься, окажутся контрпродуктивными. В Тегеране, скорее всего, это осознают. Любые обвинения в адрес Азербайджана потребуют ответа, что, в свою очередь, приведет к эскалации уже в двусторонних отношениях. А это может спровоцировать ответную реакцию таких стран, как Турция и Пакистан. В нынешней напряженной обстановке такая перспектива невыгодна Тегерану.

Безусловно, в Иране могут найтись «горячие головы», стремящиеся спровоцировать напряженность. Однако политическое и военно-политическое руководство Ирана, скорее всего, будет дистанцироваться от подобных инициатив. Ирану сейчас важна консолидация исламского мира, коллективное осуждение действий Израиля и, по возможности, конкретные шаги поддержки со стороны исламских государств. Конфликт с Азербайджаном, наоборот, будет подрывать эту повестку.

Тем более что за последние месяцы отношения между Азербайджаном и Ираном значительно улучшились. Нормализация дала конкретные результаты, о чем свидетельствовал недавний официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан. В ходе визита были достигнуты принципиальные договоренности по многим направлениям, а президенты называли друг друга братьями. Это подчеркивает: кризис преодолен, и отношения развиваются.

Между двумя странами налажен диалог на всех уровнях — в том числе между военными и структурами безопасности. Были проведены совместные учения, в том числе на территории Ирана и Азербайджана. Иранская сторона убедилась, что с азербайджанской территории не исходит никакой угрозы. Это неоднократно подчеркивал и президент Ильхам Алиев, заявляя, что не допустит, чтобы Азербайджан стал источником опасности для соседей. Ведь это создает риск втягивания в конфликты, в которых Азербайджан не заинтересован.

Безусловно, есть внешние силы, которым выгоден иной сценарий. Но Азербайджан последовательно дистанцируется от подобного давления. И эта политика уже дает плоды. Сегодня Азербайджан строит прагматичные отношения как с Ираном, так и с Израилем. Иногда в общественном пространстве будируются конфликтные темы, создающие искаженное восприятие. Это ошибочно. Наши граждане должны понимать: единственная сторона, которую мы обязаны поддерживать, — это Азербайджан.

Регион уязвим. И втягиваться в конфронтацию с неясными перспективами — неправильно. Политика официального Баку, вопреки внешним соблазнам, остается прагматичной и независимой. Это результат многолетней дипломатической линии, заложенной еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолженной президентом Ильхамом Алиевым.

Особенность этой линии — независимость от конъюнктуры. Мы не строим отношения с Израилем против Ирана, и не строим отношения с Ираном против Израиля. Это понимают и в Тегеране, и в Тель-Авиве. Ранее в Иране не всегда воспринимали эту позицию адекватно, но реальность берет свое. Азербайджан — не марионеточное государство. Оно не управляется извне и не позволяет дирижировать своей внешней политикой.

Именно поэтому Баку сохраняет доверие обеих сторон и может выступить посредником. В отличие от других стран, Азербайджан сам находится в зоне риска и глубоко понимает специфику ирано-израильского противостояния. Обе стороны, пусть и в разной степени, но доверяют Азербайджану. Потому что он объективно заинтересован в деэскалации. Израиль — стратегический партнер, Иран — сосед, с которым нас объединяют тесные исторические связи.

Азербайджан уже продемонстрировал успешный опыт посредничества в диалоге между Израилем и Турцией. И у него есть как потенциал, так и ресурсы для того, чтобы играть активную и конструктивную роль и в этом, куда более сложном, конфликте», - сказал политолог.

«Поскольку мы рассуждаем в рамках социальных наук, я стараюсь опираться не на собственные убеждения, а на факты и объективные оценки. С этой точки зрения можно сказать, что полностью исключать угрозы невозможно, но важно определить степень этих угроз для Азербайджана. И в данном случае я считаю, что уровень риска остается довольно низким. Это, разумеется, не означает полное отсутствие угроз, но вероятность их реализации минимальна». Такое мнение высказал Ровшан Ибрагимов.

«В первую очередь это объясняется тем, что Азербайджан давно проводит превентивную политику на случай возможного конфликта. Например, граница с Ираном остается закрытой еще с начала пандемии COVID-19, и президент Ильхам Алиев прямо указывал на то, что эта мера связана с вопросами безопасности. Сегодня мы видим, насколько это было обоснованно.

Система национальной безопасности Азербайджана работает эффективно: известны структуры и группы, которые могли бы быть связаны с внешним влиянием, в частности — со стороны Ирана. Многие из них уже нейтрализованы или находятся под контролем.

Отношения между Ираном и Азербайджаном в последнее время демонстрируют положительную динамику. Иран заинтересован в том, чтобы Азербайджан сохранял нейтралитет в случае эскалации конфликта, и шаги, предпринятые двумя странами, подтверждают стремление к снижению напряженности. Израиль, в свою очередь, также заинтересован в том, чтобы Баку придерживался сбалансированной и нейтральной позиции, и признает ее с самого начала.

Ранее напряженность наблюдалась скорее в отношениях с Ираном, чем с Израилем. Но стоит учитывать, что внутренний ресурс Ирана сегодня сокращается, и Тегерану невыгодно создавать себе дополнительные проблемы, тем более с Азербайджаном, который хорошо подготовлен к потенциальным вызовам. Напротив, Иран, возможно, будет искать точки соприкосновения и даже заинтересуется тем, чтобы Баку сыграл конструктивную роль в снижении напряженности. В конечном итоге, тесные связи Азербайджана с Израилем могут быть восприняты Тегераном не как угроза, а как возможный канал для диалога.

Важно подчеркнуть, что Южный Кавказ не является ареной для прямого геополитического противостояния между Ираном и Израилем. Это ближневосточный конфликт, и, несмотря на попытки отнести Южный Кавказ к Ближнему Востоку, с научной точки зрения такие утверждения не имеют серьезного основания. Да, в современном мире возможны неожиданные сценарии, но даже при всех допущениях вероятность серьезных угроз для Азербайджана в нынешней ситуации остается очень низкой», - считает политолог.