Том Круз получит первый «Оскар» за свою почти 45-летнюю карьеру в кино

Американская киноакадемия объявила имена лауреатов почётных наград, которые будут вручены на 16-й церемонии Governors Awards 16 ноября в зале Ray Dolby Ballroom в Ovation Hollywood.

В числе награждённых – 62-летний актер, продюсер и легенда Голливуда Том Круз, который станет обладателем Почётного «Оскара» за выдающиеся достижения в киноиндустрии и приверженность развитию кинематографического сообщества, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

«Том Круз - это не только звезда мирового масштаба, но и человек, вдохновляющий всю индустрию своей преданностью кинематографу, зрителям и культуре кинотеатров. Его страсть, решимость и вклад в развитие жанра блокбастеров, включая исполнение собственных трюков, - по-настоящему выдающиеся», - отмечает президент Академии Джанет Янг.

Variety отмечает, что Т.Круз стал одним из символов возвращения зрителей в кинотеатры после пандемии благодаря фильму Top Gun: Maverick, получившему номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм», где он выступил также как продюсер. Отметим, что в его послужном списке - три номинации на «Оскар» за роли в «Рождённом четвёртого июля», «Джерри Магуайре» и «Магнолии».

Кроме Тома Круза, почётные статуэтки Академии в этом году также получат:

Дебби Аллен - актриса, хореограф и продюсер, оставившая яркий след в кино, на телевидении и в театре. Она семь раз была хореографом церемонии вручения «Оскаров» и участвовала в создании таких проектов, как Fame, Ragtime, A Jazzman’s Blues и The Six Triple Eight.

Уинн Томас - один из первых афроамериканских художников-постановщиков в Голливуде. Работал над картинами «Делай как надо», «Малкольм Икс», «Скрытые фигуры», «Игры разума» и многими другими. Его вклад в визуальный язык американского кино отмечен коллегами и критиками по всему миру.

Долли Партон - легендарная певица и актриса, станет лауреатом гуманитарной премии имени Джина Хершолта за многолетнюю благотворительную деятельность. Основательница фонда Dollywood Foundation и инициативы по распространению детской литературы, она также дважды номинировалась на «Оскар» за лучшие оригинальные песни (Nine to Five, Travelin’ Thru).

Подчеркнем, что церемония Governors Awards ежегодно отмечает деятелей кино, чья карьера и общественная деятельность оказывают значительное влияние на индустрию.

