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СМИ: Пашинян уволил директора СНБ Армении за отказ задержать Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:59 - Сегодня
СМИ: Пашинян уволил директора СНБ Армении за отказ задержать Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Директор Службы национальной безопасности Армен Абазян был освобожден от занимаемой должности после того, как отказался выполнить требование премьер-министра Никола Пашиняна провести действия против бизнесмена Самвела Карапетяна.

Об этом пишут армянские СМИ.

Отмечается, что Абазян якобы заявил премьер-министру Николу Пашиняну, что «для задержания бизнесмена нет оснований». В результате Карапетяна задержали сотрудники МВД.

Политолог Грант Мелик-Шахназарян также заявил, что несколько дней назад появилась информация о том, что СНБ отказалась предпринимать какие-либо меры в отношении граждан, встречавших Католикоса у аэропорта, пишет aysor.

Ранее Самвел Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, подчеркнув, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ». Вслед за этим премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Он пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей».

Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна и задержали его. По предварительным данным, с территории его резиденции были задержаны 45 человек, некоторых потом отпустили.

09:27

Глава Службы национальной безопасности Армен Абазян освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Исполнение обязанностей директора Службы национальной безопасности временно возложено на заместителя директора СНБ Андраника Симоняна.

Армен Абазян был назначен директором СНБ 8 ноября 2020 года.

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