Пашинян заявил, что национализирует ЗАО «Электрические сети Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», которое принадлежит российскому бизнесмену армянского происхождения, главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО «Армянские электрические сети» должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача - чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Самвел Карапетян выступил в поддержку армянской церкви в ее конфликте с Николом Пашиняном, что привело в ярость последнего.

Вслед за этим Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых многие усмотрели намек на бизнесмена. Премьер пригрозил «приструнить распутных священнослужителей» и их «распутных благотворителей», сообщает Sputnik Армения.

В доме С.Карапетяна был проведен обыск, а сам он вместе с братом Кареном ночью был доставлен в полицию, откуда вышел сегодня утром.