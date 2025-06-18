Наталия Киселова: Устойчивое развитие в Черноморском регионе может быть обеспечено только путем укрепления экономического сотрудничества

Сегодняшнее мероприятие Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) является очередным важным шагом на пути укрепления экономических связей и поощрения эффективного межпарламентского диалога в регионе.

Об этом заявила председатель Национальной ассамблеи Болгарии Наталия Киселова на церемонии открытия 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС.

«Болгария верит, что устойчивое развитие и процветание стран Черноморского региона могут быть обеспечены только путем укрепления экономического сотрудничества. Этот основополагающий принцип должен оставаться нашей общей целью. Особенно на фоне динамичных глобальных изменений, военных конфликтов и различных кризисов современного периода. Поэтому мы должны поставить добрососедские отношения в центр этой стратегии, способствуя развитию не только регионального, но и международного сотрудничества», - сказала она.

Коснувшись актуальности обсуждаемых на пленарной сессии тем, Н. Киселова отметила: «Это своевременная инициатива. Поскольку современная и эффективная транспортная инфраструктура является одним из основных столпов экономического развития. Высококачественные транспортные системы не только облегчают торговые отношения, но и создают реальные возможности для устойчивого развития и интеграции за счет повышения конкурентоспособности экономик. Однако следует учитывать, что неконтролируемое и неплановое развитие транспортных систем может оказать серьезное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Поэтому для обеспечения устойчивого развития в регионе необходимо направить усилия на сокращение выбросов парниковых газов и внедрение экологически чистых видов транспорта. Такой подход, соответствующий принципам устойчивого и безопасного развития, послужит процветанию региона и оправдает ожидания людей и бизнеса».

Источник: АЗЕРТАДЖ