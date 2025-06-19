Владимир Путин: Россия и Азербайджан работают над решением проблемы обмеления Каспия

18 июня в рамках традиционного Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств.

Во встрече, организованной ТАСС, приняли участие руководители информационных агентств 13 стран, в том числе председатель Правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев.

Отвечая на вопрос руководителя АЗЕРТАДЖ относительно проблемы обмеления Каспия, глава российского государства отметил, что правительства РФ и Азербайджана ведут совместную работу по ее решению.

«Этот вопрос был поднят Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем, и я сразу откликнулся. <…> Проблема носит, безусловно, очень большой, если не сказать глобальный характер. Мы знаем трагические примеры с Аральским морем и так далее. Здесь нужно вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны. Я знаю, что правительство Российской Федерации вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты. Здесь главное действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе», - сказал он.

Путин отметил, что надо искать причины обмеления Каспия и сделать все, чтобы не допустить необратимых процессов.

Коснувшись экономического сотрудничества между двумя странами, Президент РФ сообщил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 7 процентов, что является неплохим показателем.

«У нас хорошие проекты - Север-Юг и несколько других хороших направлений - в логистике, в сфере производства, судостроения. Мы готовы загружать бакинский завод нашими заказами. Там есть над чем работать, они [проекты – ред.] имеют хорошее наполнение. Надеюсь, что мы все это будем реализовывать», - подчеркнул глава российского государства.