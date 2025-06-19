Канада поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана
19 июня состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Канады Джейхуном Байрамовым и Анитой Ананд.
Как сообщает МИД АР, была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности на фоне противостояния между Израилем и Ираном.
Канадский министр выразила благодарность Азербайджану за поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана.
В свою очередь, Джейхун Байрамов поздравил канадского министра с назначением на должность, пожелал ей успехов.
Министры также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.
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