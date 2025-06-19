 Канада поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Канада поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана

First News Media10:25 - Сегодня
Канада поблагодарила Азербайджан за поддержку в эвакуации своих граждан из Ирана

19 июня состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Канады Джейхуном Байрамовым и Анитой Ананд.

Как сообщает МИД АР, была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности на фоне противостояния между Израилем и Ираном.

Канадский министр выразила благодарность Азербайджану за поддержку в эвакуации граждан своей страны из Ирана.

В свою очередь, Джейхун Байрамов поздравил канадского министра с назначением на должность, пожелал ей успехов.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
238

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 31° тепла

Мнение

Зангезурский коридор в контексте войны между Израилем и Ираном: геополитические ...

Политика

Эрдоган: Сегодня передаем нашим гражданам дома в «Азербайджанском квартале»

Политика

Глава Росатома поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер»

Азербайджан вновь призвал Израиль воздерживаться от ударов по районам проживания азербайджанцев в Иране

Эрдоган: Сегодня передаем нашим гражданам дома в «Азербайджанском квартале»

Создана Комиссия по координации деятельности госорганов по проектам Стратегии и Государственной программы

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Азербайджан оказывает поддержку осуществляемой из Ирана эвакуации

МИД Азербайджана назвал количество граждан страны, пересекших границу Ирана

Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с гибелью главы Генштаба ВС Ирана

Шестеро граждан Казахстана эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Иран нанес ракетный удар по центру Тель-Авива

Сегодня, 13:21

Глава Росатома поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер»

Сегодня, 13:19

Ален Симонян о службе в армии при Кочаряне: У входа в столовую били дубинками 18-летних солдат

Сегодня, 13:16

Снесен бассейн, незаконно построенный на крыше жилого здания в Баку – ФОТО

Сегодня, 13:04

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 31° тепла

Сегодня, 12:53

Ракета Илона Маска - Starship взорвалась перед тестовым запуском - ВИДЕО

Сегодня, 12:36

Песков: Израиль обещал обеспечить безопасность россиян, работающих на Бушерской АЭС в Иране

Сегодня, 12:34

У здания посольства Грузии в Израиле упал снаряд

Сегодня, 12:32

Серфинг, спортзал и музыка: Что задумали Тимати и Jony? – ВИДЕО

Сегодня, 12:29

Трамп о вероятности удара США по Ирану: «могу сделать это, а могу и нет»

Сегодня, 12:28

Зангезурский коридор в контексте войны между Израилем и Ираном: геополитические риски и перспективы

Сегодня, 12:00

BP назначила нового регионального президента по Азербайджану, Грузии и Турции

Сегодня, 11:57

Путин: Россия готова загружать Бакинский судостроительный завод заказами

Сегодня, 11:47

Кто стал абитуриентом, набравшим наивысший балл в I группе специальностей?

Сегодня, 11:43

Кино на неделю: История о вечной любви с Марио Касасом и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Сегодня, 11:38

Азербайджан вновь призвал Израиль воздерживаться от ударов по районам проживания азербайджанцев в Иране

Сегодня, 11:35

Министр обороны Израиля приказал усилить удары по целям в Иране

Сегодня, 11:32

Эрдоган: Сегодня передаем нашим гражданам дома в «Азербайджанском квартале»

Сегодня, 11:31

Министерство здравоохранения проверило пляжи в рамках подготовки к летнему сезону

Сегодня, 11:30
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00