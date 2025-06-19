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Герцог об атаке на больницу: Иран целился в младенцев, врачей и стариков

First News Media11:22 - Сегодня
Герцог об атаке на больницу: Иран целился в младенцев, врачей и стариков

«Младенец в отделении интенсивной терапии и его обеспокоенная мать у постели, преданный врач, переходящий от пациента к пациенту, пожилая женщина в доме престарелых — именно по ним целился Иран», — так прокомментировал президент Израиля Ицхак Герцог ракетный удар по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, подчеркнув, что целью нападения стали беззащитные мирные жители.

Об этом сообщает израильский сайт Ynet News.

Он отметил, что «Сорока» является одной из лучших больниц Израиля, где бок о бок трудятся евреи и арабы, объединенные священной миссией — спасением человеческих жизней вне зависимости от вероисповедания, национальности или гражданства.

«Мы хорошо осознаем величие момента и значение наших гуманистических ценностей — ценностей цивилизации, которые находятся под атакой джихадистского режима, стремящегося нас уничтожить», — подчеркнул президент.

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