Азербайджан вновь избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО

Азербайджан избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране и поощрению многообразия форм культурного самовыражения на 2025-2029 годы.

Как сообщили 1news.az в МИД АР, выборы прошли 20 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках 10-й Конференции сторон Конвенции 2005 года о защите и поощрении многообразия форм культурного самовыражения.

Комитет, состоящий из 24 членов, осуществляет надзор за реализацией Конвенции, срок полномочий его членов составляет четыре года. Азербайджан уже был представлен в Комитете в 2019–2023 годах.

Основными функциями Комитета являются продвижение целей Конвенции, мониторинг ее выполнения, анализ периодических отчетов государств-участников, разработка операционных директив, предоставление рекомендаций по вопросам, поднимаемым странами, и развитие механизмов консультаций для представления принципов Конвенции на других международных платформах.

«Переизбрание Азербайджана в состав Комитета отражает приверженность страны вопросам культурного разнообразия, свободы культурного выражения и международного сотрудничества в этой сфере», - отметили в МИД.