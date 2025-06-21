Милли Меджлис проголосовал за усовершенствование понятия «территориальная оборона»

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об усовершенствовании понятия «территориальная оборона» в законе «Об обороне».

Предлагаемые изменения в закон были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу, под «территориальной обороной» подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории страны, в том числе государственной границы Азербайджана.

Представленный законопроект был подготовлен с целью совершенствования нормы, связанной с территориальной обороной.

Отмечается, что анализ результатов 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции создал необходимость пересмотра вопросов территориальной обороны в стране.

В законопроекте также подчеркивается, что предлагается осуществление территориальной обороны ВС Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны будет определяться Положением о территориальной обороне Азербайджана.

Источник: Report