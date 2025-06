Представители посольства США в Баку посетили пограничный пункт в Астаре - ФОТО

Представители посольства США в Азербайджана сегодня посетили пограничный пункт в Астаре.

Публикация об этом размещена в аккаунте посольства в соцсети X.

«Посольство США выражает глубокую признательность Азербайджану за постоянную поддержку в нашей работе по оказанию помощи гражданам США, въезжающим в страну», - говорится в публикации.

«Безопасность и охрана американцев остаются нашим главным приоритетом», - отмечает дипмиссия.

Acting Deputy Chief of Mission Mark Hernandez and a team from the Embassy visited the Astara border checkpoint in southern Azerbaijan today. The U.S. Embassy deeply appreciates Azerbaijan’s ongoing support as we work to assist U.S. citizens entering the country. The safety and… pic.twitter.com/DUEMKEd7yG — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) June 21, 2025