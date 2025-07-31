Молодежь против всех? Политическое настроение в Армении на фоне мирной повестки и социологических опросов

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

Недавно Международный Республиканский Институт (IRI) опубликовал результаты социологического исследования в Армении. На первый взгляд — это один из множества опросов, но в условиях бурных трансформаций в Южном Кавказе, особенно на фоне мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, даже такие «срезы» общественного мнения становятся важными ориентирами для анализа текущих политических настроений. Данные социологического опроса показали не просто фрустрацию, но и глубокий политический нигилизм в армянском обществе. Особенно значимыми выглядят ответы молодежи — той части общества, которая будет определять траекторию развития страны в ближайшие десятилетия.

Недовольство курсом, но без альтернатив

Один из ключевых вопросов опроса касался общего направления развития страны. Ответы оказались тревожными: 49% респондентов считают, что Армения движется в неправильном направлении, и только 36% — в правильном. Остальные не смогли определиться.

Примечательно, что именно молодежь в возрасте от 18 до 35 лет оказалась наиболее критически настроенной: почти половина из них (49%) выразили недовольство текущей ситуацией, несмотря на то, что действующее правительство во главе с Николом Пашиняном активно делает ставку именно на этот электорат. Это указывает не просто на политическое несогласие, а на глубокое отчуждение от системы управления. Молодежь, выросшая на мифах о военных победах и национальной исключительности, столкнулась с реальностью поражений, утраты территорий, экономических трудностей и отсутствия внятной перспективы. Они чувствуют, что их обманули — и это разочарование превращается в скептицизм по отношению к любой власти.

Однако и политических альтернатив для себя молодые армяне не видят. Лишь 13% опрошенных готовы поддержать Пашиняна. Его ближайшие конкуренты — Арарат Мирзоян (5%) и Роберт Кочарян (4%) — ещё дальше от общественного доверия. При этом целых 61% респондентов вообще не доверяют ни одному из политиков, а почти столько же (60%) не определились с выбором партии или отказываются участвовать в голосовании.

Политический вакуум: кризис доверия и поиски «третьей силы»

Еще более тревожной выглядит ситуация с политическими предпочтениями. На вопрос о доверии политикам целых 61% опрошенных заявили, что не доверяют никому. Это — не просто протест, это абсолютный вотум недоверия всей политической системе, как власти, так и оппозиции. Сам Никол Пашинян пользуется доверием лишь у 13% респондентов, а его конкуренты ещё менее популярны: Арарат Мирзоян — 5%, Роберт Кочарян — 4%.

Такой уровень недоверия является тревожным сигналом, в первую очередь, для политических институтов. Армянская молодежь, разочарованная и во власти, и в оппозиции, становится "протестной" частью общества, но не в активном, а в пассивном смысле: не выходя на улицы, но и не приходя на выборы. Политическая апатия в избирательной сфере также подтверждается цифрами: около 60% граждан либо не знают, за кого голосовать, либо вообще не собираются участвовать в выборах. Особенно ярко это выражено среди молодежи: 63% молодых людей не определились с политическим выбором или отказались от участия в голосовании.

Здесь возникает уникальное окно возможностей для так называемой «третьей силы» — новой политической структуры, не ассоциированной ни с правящими, ни с «бывшими». Однако отсутствие явной идеологической платформы, харизматических лидеров и долгосрочной стратегии пока не позволяет такой силе выйти из потенциального статуса в реальную политическую плоскость.

Безопасность важнее всего: что на самом деле волнует армян

Когда речь заходит о реальных приоритетах, армяне достаточно единодушны: на первом месте — безопасность и охрана границ (44%). Это неудивительно на фоне поражения в войне, конфликтов с соседями и неопределённости в вопросах внешней политики.

Экономические проблемы отходят на второй план: безработица (14%), рост цен (12%), плохое управление (9%), а также здравоохранение и образование (по 6%). О внешней политике как о ключевой проблеме заявили лишь 6%, однако из других пунктов опроса видно, что именно внешнеполитический курс вызывает наибольшее недоверие и тревогу.

Эта градация проблем указывает, что с одной стороны армянское общество воспринимает нынешний кризис не столько как экономический, сколько как кризис безопасности и идентичности, а с другой люди еще не отказались от мифических идей Армении от моря до моря, нацистской идеологии Нжде. Правительству Пашиняна необходимо учитывать, что, несмотря на усталость от войны и нестабильности, молодое поколение не готово безоговорочно принять новые реалии без серьезного внутреннего диалога и разъяснительной работы со стороны государства.

Мир с Азербайджаном: консенсус старших, протест молодых

Однако, как показал опрос, мир с Азербайджаном не является универсальным решением по мнению армянского общества. Хотя в целом 47% опрошенных поддерживают подписание мирного договора, 40% выступают против, а 13% не определились. Но распределение ответов по возрастным группам показывает тревожный тренд. Старшее поколение (старше 56 лет) поддерживает мир с Баку (58%). А молодежь снова демонстрирует наибольшее сопротивление: лишь 38% поддерживают соглашение с Баку, тогда как 48% — против. Это может быть вызвано сочетанием пораженческого комплекса, националистических представлений, многолетней недостоверной информированности армянского населения (как в сфере образования, так и в СМИ) и глубокой недоверчивостью и пренебрежением к международным соглашениям.

Для правительства это означает, что мирный процесс требует системной работы с молодежью: образовательных кампаний, диалога, объяснения выгод и рисков. Без этого политический раскол по возрастному признаку может только усугубляться.

Кому доверяют: армия и церковь — последние бастионы лояльности?

Интересно, что, пока политические институты теряют доверие, в рейтинге доверия армия (72%) и Армянская Апостольская Церковь (59%) продолжают оставаться главными институциональными "опорами". Причем церковь особенно популярна среди молодежи — 70% из них выразили к ней доверие, несмотря на попытки властей ограничить её влияние.

Этот феномен требует отдельного анализа: возможно, молодые люди, не верящие политическим институтам, ищут стабильности в традиционных структурах, воспринимая их в силу недостаточной информированности (в лучшем случае) как «внеполитические и не скомпрометированные участием в недавних конфликтах». Правительству Армении необходимо обратить внимание на этот фактор.

Пашинян перед референдумом: мир, безопасность и внешнеполитический разворот

На фоне всего этого, рейтинг недоверия к правительству Пашиняна высок, но оппозиции — еще выше. Отставки премьера требуют только 8% опрошенных. Это позволяет ему маневрировать между массовым разочарованием и отсутствием реальной альтернативы, сосредотачивая усилия на тех, кто пока сомневается.

Тем не менее, пока время работает против него. Падение рейтинга его партии на 3% и рост поддержки оппозиционного блока Кочаряна на 2% — хоть и незначительные, но показывают начало дрейфа части электората.

Армения, судя по всему, приближается к референдуму по изменению Конституции, который должен устранить территориальные притязания к соседним государствам. Азербайджан настаивает на «железобетонных гарантиях», и, как подчеркивает президент Ильхам Алиев, будущее армянской политики будет определяться нынешней молодежью.

Следовательно, работа с молодежной аудиторией становится задачей №1 для армянского правительства. Без её доверия невозможно обеспечить ни поддержку мира, ни проведение внутренней модернизации, ни долгосрочную политическую стабильность.

В этой ситуации ответы на вопрос о том, какие шаги должен предпринять премьер-министр в ближайшие 6 месяцев являются важнейшим ориентиром для правительства Армении. А респонденты чаще всего называли: 1) подписание мира — 22%; 2) обеспечение безопасности границ — 17%; 3) развитие армии — 14%; 4) изменение внешней политики — 12%; 5) экономические меры — 11%; отставка премьера — 8%.

Даже беглый взгляд на ответы показывает, что это в основном темы, напрямую связанные с урегулированием конфликта с Азербайджаном. То есть даже при высокой доле недоверия, общество осознает важность нормализации отношений и считает это приоритетом.

Заключение: запрос на перемены, окно возможностей и предупреждение

Итак, картина противоречивая. Социологические опросы не дают исчерпывающего понимания общественного настроения, но они позволяют уловить важные тенденции. Июньский опрос IRI ясно показывает: армянское общество хочет изменений, но не видит, кому их доверить. Оно обеспокоено, разочаровано и не верит, что существующая политическая система способна дать ответы на ключевые вызовы.

Недовольство высоко, но отставки премьера требуют лишь 8%. У оппозиции — нет реального шанса. Николу Пашиняну предстоит не просто «удержать курс», а перезапустить диалог с обществом — особенно с молодёжью. Молодежь не поддерживает ни одну сторону. Это создаёт редкую возможность для политической реконструкции — не революционной, а конструктивной.

Но окно возможностей не бесконечно. Если не будет изменений в подходе к молодежи, если не удастся построить доверие к миру и институтам, вакуум недоверия может заполниться непредсказуемыми альтернативами. Для Пашиняна сейчас — момент выбора: сосредоточиться на борьбе с оппозицией или настроить диалог с теми, кто разочарован, но еще не ушёл окончательно.

Впереди — возможный референдум по Конституции, и именно молодежь определит его исход. Пока она против, но, если её вовлечь и объяснить — может быть иначе.