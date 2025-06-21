Представители дипломатического корпуса прибыли в город Шуша - ФОТО
Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в рамках поездки в Восточный Зангезур и Карабах прибыли в город Шуша.
Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, иностранные дипломаты ознакомятся с городом Шуша - жемчужиной Карабаха, символом истории и культуры Азербайджана, а также с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами.
Гостей сопровождает помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Отметим, что вчера представители дипломатического корпуса побывали в Лачине.
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