Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об инвестиционной деятельности на искусственных островах Каспия

Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении законопроект, разрешающий организацию казино на искусственных земельных участках в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Соответствующие изменения в Гражданский, Уголовный, Административный кодексы, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации», «О государственной пошлине», «О рекламе», «О лицензиях и разрешениях», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)» были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Было отмечено, что 7 мая 2024 года был принят закон «О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)». Этот закон определил организационные и правовые основы создания искусственных территорий и особенности их использования, включая строительство на этих участках.

Представленный на обсуждение законопроект предусматривает регулирование предпринимательской деятельности на искусственных земельных участках, в том числе определение правовых и организационных основ проведения игр казино на этих территориях. Таким образом, обеспечивается создание условий для осуществления инвестиционной деятельности с целью стимулирования и развития предпринимательства на искусственных земельных участках.

Источник: Report