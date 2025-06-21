Ректор АГУНП, доцент Руфат Азизов: «Прогресс в рейтинге QS - не случайность, а результат системного развития»

Господин ректор, в этом году Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге QS. Как вы оцениваете это достижение?

Попадание АГУНП в группу 851–900 лучших университетов мира по версии QS World University Rankings 2026 — это не просто статистический успех. Это подтверждение системной трансформации, которую университет последовательно реализует в последние годы. Прогресс по сравнению с прошлогодними позициями (1001–1200) отражает структурные реформы, повышение качества образовательного процесса и акцент на международную интеграцию.

Какие ключевые показатели сыграли решающую роль?

Наиболее высокий результат мы показали по критерию академической поддержки студентов — 73,3 балла.

Также получили 46,8 балла по числу иностранных преподавателей и 45,0 балла по трудоустройству выпускников.

Эти данные свидетельствуют о том, что АГУНП успешно сочетает высокое качество образования с подготовкой специалистов, востребованных на международном рынке труда. Существенную роль сыграли также международные программы и факультеты, которые укрепили глобальную позицию университета.

Насколько эти достижения значимы для национальной системы образования?

Сегодня в рейтинге QS представлены 9 азербайджанских университетов — это в три раза больше, чем в предыдущие годы. По количеству новых участников рейтинга Азербайджан занимает второе место в мире (6 учреждений), уступая лишь Индии (8 учреждений). В рейтинге этого года Азербайджан также представлен в три раза большим количеством университетов, чем других странах Кавказского региона.

АГУНП входит в тройку ведущих университетов страны, что свидетельствует не только о росте престижа нашего вуза, но и о том, что Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции в глобальной образовательной среде.

Наши университеты становятся всё более узнаваемыми, конкурентоспособными и способными представлять страну на самых престижных международных академических платформах.

Каковы стратегические приоритеты АГУНП на ближайшие годы?

Ключевая цель — превратить университет в полноценный исследовательский центр. В этом году уже созданы и функционируют современные лаборатории: Energynet.Lab, Cybersecurity Lab, центр математических исследований и другие научные подразделения. Особое внимание уделяется таким направлениям, как химическая инженерия, электроэнергетика, искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и цифровизация. Объявлен прием на работу научных сотрудников с дифференцированной системой оплаты.

Также в университете существует механизм поощрения и поддержки научных исследований. На сегодняшний день 270 членов профессорско - преподавательского состава пользуясь этой системой получают дифференциальные бонусы к зарплатам. Планируем увеличить число докторантов и магистрантом.

Какую роль играет международное сотрудничество в реализации этих целей?

Международное партнёрство — один из важнейших инструментов нашего развития. В АГУНП существуют программы двойных дипломов с Университетом Уорвик (Великобритания), Страсбургским Университетом (Франция). В этих программах учатся около 800 студентов. АГУНП заключил меморандумы о сотрудничестве с рядом ведущих университетов: Коч (Турция), NOVA Лиссабон (Португалия), Мишкольц (Венгрия), Сатпаева (Казахстан) и другими. Эти соглашения охватывают не только академический обмен, но и совместные исследовательские проекты, программы двойных дипломов и участие в глобальных образовательных форумах.

За последние три месяца около 200 магистрантов из Казахстана и Узбекистана прошли научную стажировку в АГУНП. Кроме того, университет активно работает над повышением качества своих образовательных программ: 18 из 30 существующих программ прошли международную аккредитацию в таких авторитетных организациях, как FIBAA и ASIIN, что подтверждает соответствие мировым образовательным стандартам.

Есть ли ещё оценки, подтверждающие международный уровень университета?

Да. Мы прошли международный аудит QS Stars и получили максимальную оценку — 5 звёзд. Аудит проводился по 9 критериям, и в 7 из них — преподавание, академическое развитие, международные связи, инфраструктура, трудоустройство, управление и экологическая устойчивость — мы продемонстрировали наивысшие результаты.

Это чёткий индикатор того, что университет работает в соответствии с международными стандартами.

Что бы вы хотели подчеркнуть в заключение?

Все эти успехи стали возможны благодаря слаженной работе коллектива АГУНП, активному участию студентов и поддержке наших международных партнёров. Но мы не воспринимаем позиции в рейтингах как самоцель — для нас важно внедрять в повседневную университетскую практику те ценности, на которых эти рейтинги основаны: качество, прозрачность, устойчивость и открытость.

Следует отметить, что наш университет, ранее широко известный на международной арене под брендом «АзИИ», и сегодня стремится продолжить эту успешную историю. Целью является развитие научно-технического потенциала и превращение университета не просто в структуру, соответствующую международным рейтингам, но и в интеллектуальную платформу, оказывающую влияние на формирование этих рейтингов.

Наш прогресс в рейтинге QS — это не только результат внутренней трансформации университета.

Это также отражение успешной образовательной политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Также поддержка Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Государственного агентства по науке и высшему образованию играет важную роль в укреплении позиций АГУНП на международных академических платформах.