Эвакуировавшийся из Ирана посол Бельгии: Гостеприимство и помощь Азербайджана достойны похвалы - ФОТО

В связи с событиями в Иране наша главная задача - помочь гражданам Бельгии.

Мы оказали им помощь как в Иране, так и продолжим оказывать помощь из Азербайджана.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал посол Бельгии в Иране Мишель Мальхербе, который был эвакуирован через погранично-пропускной пункт «Астара».

«Мы рады, что у Ирана есть такой хороший сосед, как Азербайджан, нас очень обрадовали искренность и внимание, оказанные нам при встрече здесь. Азербайджан отличается подлинным гостеприимством. Между Бельгией и Азербайджаном прочные и здоровые двусторонние отношения. Мы рады находиться здесь сегодня и продолжать отсюда свою деятельность по обеспечению безопасности граждан Бельгии, проживающих в Иране. Время покажет, что будет в будущем».

Он отметил, что гостеприимство и отзывчивость, проявленные Азербайджаном, достойны похвалы, и это еще раз подтверждает признанную на международном уровне гуманистическую позицию страны.