По итогам 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС принята резолюция по Общине Западного Азербайджана

В Стамбуле завершилась 51-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В завершении работы сессии был принят ряд решений, а также впервые принята резолюция по Общине Западного Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по итогам сессии была принята «Стамбульская декларация», а также 5 резолюций, выдвинутых по инициативе нашей страны.

Сессия также стала особенно знаменательной принятием резолюции по Общине Западного Азербайджана.

Так, в принятой впервые в рамках ОИС резолюции «Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с территорий нынешней Армении», выражена поддержка государствами-членами организации права Общины Западного Азербайджана на достойное возвращение в родные края, а также осуждено отрицание прав указанной Общины Арменией.

Наряду с вышеупомянутой резолюцией, в «Стамбульской декларации» приветствуется прогресс, достигнутый в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, содержится призыв к армянской стороне устранить политические и правовые вызовы, которые стоят на пути подписания мирного договора.

В Декларации также выражается поддержка усилиям Азербайджана по восстановлению и разминированию для обеспечения достойного возвращения вынужденных переселенцев, изгнанных из родных краев в результате агрессии Армении.

В документе также подтверждается право на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из территорий нынешней Армении, и осуждается отказ армянской стороны от диалога с Общиной Западного Азербайджана.

В резолюции под названием «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года» еще раз решительно осуждаются военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные вооруженными силами Республики Армения в феврале 1992 года в городе Ходжалы Азербайджанской Республики, а также на других ранее оккупированных территориях Азербайджана, государства-члены призываются приложить необходимые усилия для признания совершенных преступлений.

Резолюция под названием «Устранение последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики» вновь решительно осуждает сохраняющиеся последствия агрессии Армении против Азербайджана, и выражает поддержку строительно-восстановительным работам, проводимым в постконфликтный период Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

В резолюции под названием «Экономическая поддержка Азербайджанской Республики» содержится призыв к государствам-членам ОИС, а также исламским финансовым институтам поддержать восстановление нашей страны, а также деятельность по разминированию.

В резолюции под названием «Разрушение и осквернение памятников истории и культуры памятников и следов, относящихся к исламской религии, на территориях Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики» решительно осуждаются акты вандализма, совершенные Арменией в период оставшейся в прошлом оккупации в отношении образцов исламского культурного наследия на территориях Азербайджана, и поддерживается выдвинутое Азербайджаном репарационное требование к Армении о возмещении ущерба за эти преступления.